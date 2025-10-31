Onadio Leonardo Ditangkap Bersama Wanita Berinisial B Setelah Pakai Ekstasi, Istrinya?

ERA.id - Musisi sekaligus aktor Leonardo Arya alias Onadio Leonardo ditangkap kasus narkoba bersama seorang perempuan berinisial B. Onad diduga mengonsumsi ekstasi di sebuah perumahan Trevista West Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Rekan-rekan untuk saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu boks kecil dan 3 handphone," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi di kantornya, Jumat (31/10/2025).

"Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik," sambungnya.

Ade belum mau bicara banyak mengenai kasus ini. Dia hanya menambahkan Onad ditangkap bersama dua orang lainnya.

Beredar kabar jika Onad ditangkap bersama istrinya, Beby Prisilia. Saat dikonfirmasi betul tidaknya istri Onad turut diamankan, Ade tak mau menjawabnya. Dia hanya menyebut seseorang berinisial B turut ditangkap bersama eks vokalis Killing Me Inside ini.

"Benar (ditangkap) bersama wanita berinisial B," sambungnya.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini tak menyampaikan Onad sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Dia hanya mengimbau masyarakat untuk menjauhi barang berbahaya ini.