Ngaku Nyesal Pakai Ekstasi, Onad: Mohon Doanya

ERA.id - Artis Leonardo Arya alias Onadio Leonardo mengaku dirinya menyesal karena terjerumus narkoba. Onad juga meminta doa untuk menjalani proses pemeriksaan terkait kasusnya.

"Menyesal, pasti ada penyesalan. Onad menyampaikan itu ke penyidik," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan kepada wartawan di Jakarta, Minggu kemarin.

Wisnu menyebut, saat diperiksa oleh penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, sejak ditangkap pada Kamis (30/10), Onad kebanyakan hanya menunduk.

"Yang saya lihat kemarin selintas, yang pasti sedih, dia nunduk," ujar Wisnu.

Meski sudah terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi melalui tes urine, status tersangka Onad masih belum ditetapkan.

"Sementara masih dalam langkah proses pendalaman, pemeriksaan, penyelidikan," kata Wisnu.

Ia menyebut status sementara Onad adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Namun demikian, Wisnu belum membeberkan alasan rinci status Onad sebagai korban dalam kasus narkoba itu.

Hingga kini, kepolisian pun masih menyelidiki sejak kapan Onad mulai mengonsumsi narkoba.

"Kalau untuk sejak kapannya, saya belum dapat informasi lebih lanjut. Karena sudah saya tanyakan kepada penyidiknya, belum ada jawaban. Jadi, sementara masih kami periksa," tutur Wisnu.

Sementara itu, Onad yang digiring menuju ruang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Metro Jakarta Barat memohon doa agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

"Mohon doanya," kata vokalis grup musik Killing Me Inside itu.

Sebelumnya Onad ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika pada Jumat (31/10) di kediamannya di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Salatan.

"Di TKP ditemukan satu lembar papir, satu plastik klip kecil berisi batang ganja, satu boks kecil dan tiga ponsel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (31/10).