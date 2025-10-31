Onadio Leonardo Ditangkap Kasus Narkoba, Habib Jafar Langsung Diserbu Netizen: Tolong Kasih Hidayah

ERA.id - Musisi Leonardo Arya atau yang dikenal Onadio Leonardo (Onad) ditangkap polisi. Onad ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

"Benar (Onad ditangkap)," kata Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

Namun, dia belum mau mengungkapkan kronologi penangkapan Onad. Pun ihwal barang bukti narkoba yang disita penyidik dari kasus ini.

Terkait kapan dan di mana Onad ditangkap juga belum mau disampaikannya.

Ahmad David hanya mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onadio.

"Nanti akan diinfokan setelah pemeriksaan ya," tuturnya.

Sejak berita penangkapan Onad ini diperbincangkan, Instagram Husein Ja’far Al Hadar alias Habib Jafar langsung diserbu netizen. Mereka menanyakan kebenaran dari penangkapan sahabatnya itu.

"Bib serius onad ditangkep bib?" tulis @xxitsm****

"Yaallah habib menghindar dari coki karena narkoba trus sama onad ternyata ketangkep juga," komentar @alaskankingc****

"Bib onad tolong kasih hidayah, biar gal salah arah," tutur @dimasyu12***

"Bib sobat ente bener itu sih onad ketangkep?" kata @kochu***