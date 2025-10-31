Kaget dan Kecewa Onadio Leonardo Ditangkap, Habib Jafar: Tobat Lo!

ERA.id - Husein Ja'far Al Hadar atau yang biasa dikenal dengan Habib Jafar mengaku kaget sekaligus kecewa atas keputusan Onadio Leonardo yang memakai narkoba. Habib Jafar menegaskan tidak ada toleransi dengan pengguna narkoba.

"Membaca kabar tentang Onad, gue kaget, kecewa, sedih, dan prihatin. Onad adalah saudara gue sebagai sesama manusia meski kami berbeda dalam agama," tulis Habib Jafar pada unggahan di Instagram Stroy-nya, Jumat (31/10/2025).

Lalu, kata Habib Jafar, hubungan pertemanan yang selama ini terjalin bentuk dari perjuangannya dalam toleransi beragama. Ia menuturkan Onad yang dikenalnya selama ini adalah pribadi yang baik dan toleran.

Namun demikian, pendakwah itu tidak bisa menoleransi tindakan Onad yang memakai narkoba. Hal ini lantaran melanggar hukum negara dan juga agama.

"Gue berdoa dan berusaha buat hadir dan membantu Onad untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, berlepas dari narkoba, dan bangkit menebar kebaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Habib Jafar berharap Onad dan istrinya, Beby Prisilia, bisa lepas dari jeratan barang haram tersebut. Ia juga berharap Onad mendapat pelajaran berharga dari kejadian ini.

"Gue ingin saudara gue, Onad lepas dari narkoba. Gue juga berharap ini menjadi pelajaran besar untuk Onad dan kita. Titip doa untuk Onad. Semoga dia sadar, jera, dan berubah. Tobat lo, Nad!" tutup Habib Jafar.

Diketahui Onadio Leonardo dan istrinya ditangkap oleh kepolisian di kediamannya di perumahan Trevista West Rempoa, di kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel). Onad diamankan bersama sejumlah barang bukti, termasuk diduga pil ekstasi yang sudah dia konsumsi.

"Di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu boks kecil dan 3 handphone," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di kantornya, Jumat (31/10/2025).

"Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik," sambungnya.

Ade belum merinci kapan penangkapan Onad dilakukan. Begitu juga dengan hasil urine dari Onad dan Beby setelah diamankan oleh pihak berwajib.