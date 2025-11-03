Jelang Sidang Cerai Perdana, Hamish Daud Diduga Selingkuhi Raisa Lewat Pinterest

ERA.id - Rumah tangga Raisa Adriana dan Hamish Daud yang berada di ujung tanduk kembali diterpa isu tidak menyenangkan. Hamish dituding selingkuh hingga sudah merancang rumah impian bersama perempuan lain.

Isu perselingkuhan ini muncul menjelang sidang perdana perceraian Raisa dan Hamsih di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025). Hamish diduga selingkuh dengan perempuan bernama Sabrina Alatas.

Tuduhan itu muncul dari unggahan akun X @bisulpecahhhh yang membagikan bukti dugaan perselingkuhan Hamish Daud. Pada unggahan akun tersebut, Sabrina Alatas membagikan foto konsep rumah impian dengan akun HDW, yang diduga milik Hamish Daud.

“Cie kok dihapus,” tulisnya.

Unggahan itu pun langsung ramai diperbincangkan publik dan menjadi trending di sosial media. Bahkan muncul foto Hamish Daud bersama dengan Sabrina dan juga keluarganya.

“Future house kalian tuh di neraka,” tulis @vinsentvang***

“Kayaknya dia pikir pinterest gak bisa di search rookie move banget bro Daud,” komentar @Saddam****

“Tapi yang Future House belum tentu bukti selingkuh sih, soalnya gw juga sama interior designer gw pake cara yg sama, drop di pinterest buat reference,” kata @hypmetal***

“Sok sok an future house, gaji karyawan aja gak dibayar,” imbuh @rraire***

“Nggak expect, selengki di pinterest. Nggak kaget kalau tiba-tiba ada yang selengki di Brainly,” ujar @J_ar**

Diketahui Raisa resmi melayangkan gugatan kepada Hamish Daud pada 22 Oktober 2025 secara e-court. Sidang cerai pertama mereka dijadwalkan pada hari ini, Senin 3 November 2025.