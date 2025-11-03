Raisa dan Hamish Daud Kompak Absen di Sidang Perdana, Manggung Tetap Jalan

ERA.id - Raisa Adriana dan Hamish Daud kompak tidak hadir dalam sidang perdana perceraiannya yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025). Sidang tersebut diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Putra Lubis.

Menurut Putra, agenda sidang kali ini hanya sebatas pemanggilan para pihak. Namun, karena pihak tergugat (Hamish Daud) tidak hadir, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan pada 17 November mendatang.

"Agenda hari ini adalah panggilan para pihak. Kami hadir sebagai kuasa hukum penggugat (Raisa). Tapi tadi dari tergugat tidak hadir, jadi sidang ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat,” ujar Putra.

Ketidakhadiran Raisa disebut bukan tanpa alasan. Putra menjelaskan bahwa Raisa telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukumnya untuk mewakilinya di persidangan.

"Memang sudah dikuasakan kepada kami. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, itu sudah fungsi kami sebagai kuasa hukum. Tapi kalau soal kegiatannya apa, kami kurang tahu," jelasnya.

Meski tengah menghadapi proses perceraian, Raisa disebut tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ia masih tampil di berbagai acara dan menjalani jadwal manggungnya.

"Alhamdulillah sehat. Kemarin kayaknya masih manggung, dari kegiatannya masih aktif seperti biasa," kata Putra.

Terkait alasan perceraian, Putra menegaskan bahwa pihaknya tak bisa membuka materi perkara karena bersifat pribadi dan tertutup.

Diketahui Raisa resmi mengajukan gugatan cerai kepada Hamish Daud pada 22 Oktober 2025 secara e-court. Gugatan itu dilayangkan Raisa setelah 8 tahun membangun bahtera rumah tangga.