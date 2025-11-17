Soal Klarifikasi Hamish Daud Tentang Orang Ketiga, Pengacara Raisa: Ambil Positifnya

ERA.id - Isu orang ketiga dalam keretakan rumah tangga penyanyi Raisa dan Hamish Daud makin menjadi. Terlebih lagi keduanya absen di sidang kedua perceraiannya yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya rumor.

"Itu rumor dan sudah diklarifikasi oleh mas Hamish bahwa itu rumor. Mereka sudah berteman, katanya sudah 10 tahun. Jadi, yang sifatnya rumor kita tidak tanggapi. Kita fokus saja persidangan," jelas Putra saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Hamish sendiri menjadi sorotan setelah beberapa waktu lalu mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melanjutkan laporan lain yang pernah diajukan. Pada kesempatan itu, Hamish juga klarifikasi atas isu orang ketiga yang tidak benar.

"Kalau mengikuti dari persidangan, hadir ke Polres kan kebetulan ingin follow up atas perkara yang dia laporkan. Tapi kemudian yang bersangkutan melakukan press con terkait isu pihak ketiga, itu di luar kami lah," ungkap Putra.

"Tapi, kita ambil positifnya aja bahwa itu saya sudah sampaikan itu rumor, yang bersangkutan juga mengklarifikasi bahwa itu rumor, jadi itu tidak benar," sambungnya.

Putra mengatakan bahwa masalah hubungan perteman dan lainnya bagian dari Hamish. Namun, ia menyatakan bahwa isu orang ketiga itu tidak ada.

"Kapasitas kami membenarkan bahwa memang itu tidak ada isu pihak ketiga," ucap Putra.

Putra juga mengatakan terkait saksi-saksi sampai saat ini masih didiskusikan, tetapi ia memastikan siapapun bisa menjadi saksi dalam gugatan cerai Raisa dan Hamish.

"Kalau saksi kami saat ini masih rembugin (bicarakan), kira-kira siapa yang ada jadi saksi, tapi yang pasti bisa siapa aja. Bisa siapapun itu yang mengetahui, mendengar, dan melihat sendiri," tegasnya.

Hamish Daud sebelumnya memberikan klarifikasi atas tuduhan selingkuh dengan perempuan bernama Sabrina Alatas. Tuduhan itu muncul setelah unggahan Pinterest milik Sabrina tentang rumah impian menyematkan akun milik Hamish Daud.