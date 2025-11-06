Dituduh Selingkuh Lewat Pinterest hingga Hamili Sabrina Alatas, Hamish Daud: Itu Teman

ERA.id - Hamish Daud membantah adanya orang ketiga di dalam rumah tangganya dengan Raisa Adriana. Hamish juga membantah selingkuh dengan Sabrina Alatas lewat Pinterest.

Ditemui di Polres Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025), Hamish Daud mengatakan hubungannya dengan Sabrina Alatas hanya sebatas teman saja. Bahkan pertemanan itu sudah terjalin selama 10 tahun.

"Itu teman saya udah 10 tahun. Dan itu keluarganya itu baik banget. Bapaknya itu baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini enggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja," kata Hamish Daud.

Ayah satu anak itu kemudian menjelaskan unggahan Pinterest yang viral dan memicu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Hamish. Menurutnya, unggahan itu bentuk dari pekerjaan Hamish di dunia arsitek saja namun malah disalahartikan.

"Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi enggak tahu kenapa itu di-screenshot dan itu yang dibikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Hamish Daud pun meminta maaf kepada Sabrina dan keluarga lantaran terseret pada berita yang tidak benar.

"Saya ya minta maaf banget sama teman-temanku dan keluarganya mereka dan saya enggak bermaksud bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif saja buat mereka," pungkasnya.

Selain itu, Hamish juga menepis tuduhan yang menyebut Sabrina Alatas hamil di luar nikah dengan dirinya. Ia mengaku sudah terbiasa diterpa isu tidak benar.

"(Tertawa kecil) Saya udah pernah digosipin semuanya. Dua tahun ini kena kanan-kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang mungkin bisa dilempar ke saya," katanya.

Diketahui rumor tentang perselingkuhan Hamish Daud dan Sabrina Alatas itu muncul dari unggahan akun X @bisulpecahhhh. Akun itu membagikan bukti dugaan perselingkuhan Hamish Daud.

Pada unggahan akun tersebut, Sabrina Alatas membagikan foto konsep rumah impian dengan akun HDW, yang diduga milik Hamish Daud. Netizen pun langsung banyak berspekulasi tentang hubungan gelap antara Hamish dan Sabrina.

Bahkan tuduhan itu disebut sebagai penyebab Raisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.