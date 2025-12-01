Raisa Bawa Kakak hingga Pengasuh Jadi Saksi Cerai dengan Hamish Daud

ERA.id - Raisa Adriana membawa saksi di sidang perceraiannya dengan Hamish Daud pada Senin (1/12/2025). Raisa membawa kakak hingga pengasuh sebagai saksi di sidang cerainya.

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis mengatakan agenda sidang kali ini merupakan pemeriksaan penggugat disertai bukti tertulis dan para saksi.

"Tadi Prinsipal, Raisa, klien kami hadir. Sidang dilanjutkan dengan agenda memeriksa Prinsipal. Kemudian karena diberikan kesempatan untuk pembuktian, kebetulan hari ini kami pun siap, kami ajukan bukti tertulis dan juga tadi disertai dengan saksi," ujar Putra melalui sambungan video, Senin (1/12/2025).

Terkait saksi-saksi yang dihadirkan, Putra menjelaskan kliennya membawa serta kakak kandung hingga pengasuh yang bekerja di rumah Raisa. Kedua saksi itu dipiliha lantaran mengetahui situasi dan kondisi rumah tangga Raisa dan Hamish.

"Saksinya tadi ada kakaknya, namanya Aldi ya. Dan juga apa namanya ya, bukan karyawan, tapi kerja sama keluarganya, pengasuh ya, namanya Linda," ungkapnya.

Selain itu, Putra juga mengatakan Raisa membawa bukti tertulis untuk melengkapi persidangan. Bukti tertulis yang dibawa berupa Buku nikah dan Akta kelahiran anak mereka, Zalina Raine Wyllie.

"Jadi tadi bukti tertulis itu memang untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan menikah dan mempunyai anak," jelasnya.

Sementara itu, agenda sidang ketiga yang mempertemukan Raisa dan Hamish Daud ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada sidang ini, Hamish Daud kembali absen tanpa memberi keterangan.

Ketidakhadiran Hamish juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan perceraian mereka bisa diputus secara verstek, namun Putra enggan berspekulasi.

"Ini kembali ke Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili. Saya tidak mau mendahului atau tidak mau berkomentar yang di luar ranahnya saya," pungkasnya.

Raisa diketahui hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pertama kalinya sejak diagendakan untuk sidang pada 3 November 2025. Raisa mendadak hadir meski kondisinya sedang berkabung pasca kepergian ibundanya.