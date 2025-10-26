Rumah Tangga Raisa dan Hamish Daud di Ambang Kehancuran, Vidi Aldiano: Semoga Tuhan Jaga Lo!

ERA.id - Vidi Aldiano memberi kekuatan untuk sahabatnya, Raisa, pasca mengumumkan perceraian dengan Hamish Daud. Vidi menjamin akan selalu ada di sisi Raisa.

Dukungan itu diberikan Vidi lewat unggahan di Instagram Story-nya dengan menyertakan foto kebersamaan dengan Raisa. Vidi mengungkap akan terus menyayangi Raisa dan Zalina apapun keadaan yang terjadi.

"Pokoknya kita semua ada di sini untuk terus sayangin lo, Zawi (Zalina), dan terus doain ibu," tulisnya.

Bukan hanya itu saja, suami Sheila Dara itu juga mendoakan agar Raisa diberi kekuatan untuk menghadapi persoalan kehidupannya.

"Semoga Tuhan jaga kekuatan lo yang gue salut banget seperti tak ada limitnya ini. Love you sistur," imbuhnya.

Diketahui Raisa membenarkan kabar perceraiannya dengan Hamis Daud melalui unggahan di Instagram. Pada unggahan itu, Raisa sepakat untuk berpisah dan menjadi orang tua utuh untuk putri semata wayangnya, Zalina Raine Wyllie.

"Hubungan kami tetap baik, meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami dengan terus hadir Bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang," tutur Raisa.

Raisa resmi melayangkan gugatan cerai kepada Hamish Daud ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025. Sidang perdana perceraian mereka akan berlangsung pada 3 November 2025.