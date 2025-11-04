Mawar de Jongh Rela Turunkan Berat Badan hingga Botak Demi Film Sampai Titik Terakhirmu

ERA.id - Aktris Mawar De Jongh totalitas dalam bermain film Sampai Titik Terakhirmu sebagai Shella. Mawar bahkan menurunkan berat badan hingga tujuh kilogram.

Berperan sebagai Shella, seorang perempuan yang menghadapi ujian hidup berat namun tetap kuat dan penuh cinta, Mawar belajar banyak demi mendalami perannya. Ia bahkan harus menurunkan berat badan demi paras yang menyerupai Shella.

"Kita ada proses reading langsung sama Bu Dina, jadi memang kita bahas sebanyak mungkin adegannya. Aku juga harus menurunkan berat badan, latihan futsal, dan bahkan ngobrol dengan dokter supaya tahu detail-detail medis yang diperlukan untuk adegan," ujar Mawar saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Mawar lantas mengungkap berat badannya turun hingga tujuh kilogram dalam dua bulan.

"(Turun) enam sampai tujuh kilo. (Dalam waktu) dua bulan," ungkapnya.

Meski demikian, Mawar tetap didampingi oleh dokter gizi sehingga penurunan berat badannya pun masih sesuai dengan porsinya. Ia juga dibantu dengan banyak olahraga agar tubuhanya tetap bugar meski harus turun drastis,

"Aku didampingin sama dokter gizi juga. Jadi makanannya sesuai porsi, tetap sehat pastinya, dan juga olahraga," jelasnya.

Mawar menambahkan, proses itu bukan sekadar demi penampilan, tetapi juga agar tubuhnya benar-benar bisa menyesuaikan kondisi karakter yang tengah sakit.

Namun, tantangan terbesar bagi Mawar bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga penampilan yang sangat berbeda. Ia harus tampil botak dalam film tersebut.

"Pertama kali tahu harus tampil botak di film ini, pastinya itu sebuah tantangan baru. Proses makeup-nya sendiri kurang lebih tiga jam setiap kali syuting, dan ada beberapa kali percobaan supaya bentuknya kelihatan paling bagus," ungkapnya.

Kekasih Bryan Domani ini juga mengaku sempat merasa sedih ketika melihat dirinya tanpa rambut untuk pertama kali.

"Awalnya pas ngelihat aku botak pun jujur kayak ngerasa, ‘Wah, gini ya rasanya kalau rambut aku hilang dan enggak tahu bisa balik lagi atau enggak.’ Itu rasanya sedih banget sebenarnya," tutur Mawar.

Film Sampai Titik Terakhirmu akan segera tayang serentak mulai 13 November 2025 di bioskop seluruh Indonesia.