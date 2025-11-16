Review Film Sampai Titik Terakhirmu, Kisah Nyata Cinta yang Bertahan di Tengah Ujian Hidup

ERA.id - Film produksi Lyto Pictures bersama Legacy Pictures, Sampai Titik Terakhirmu, mengambil genre drama romantis keluarga yang penuh makna dan emosi. Film ini menghadirkan kombinasi antara kisah cinta yang tulus dan perjuangan hidup yang menyentuh hati.

Berdasarkan kisah nyata pasangan Albi dan Shella, film ini disutradarai oleh Dinna Jasanti dan dibintangi oleh Arbani Yasiz dan Mawar De Jongh sebagai pemeran utama.

Kisahnya menceritakan perjalanan cinta dua insan yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika salah satu dari mereka divonis mengidap kanker.

Sampai Titik Terakhirmu (Dok. Lyto Pictures)

Awalnya, penonton akan disuguhi kisah romansa yang terasa ringan dan natural. Dari cara Albi dan Shella berkenalan, saling berkomunikasi lewat pesan singkat dan video call, hingga akhirnya menjalin hubungan yang semakin dekat. Semua adegannya terasa mengalir alami dan tidak dibuat-buat, menggambarkan hubungan yang tumbuh dengan tulus.

Chemistry antara Arbani dan Mawar menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Interaksi mereka berhasil membuat penonton percaya bahwa keduanya benar-benar pasangan yang telah lama bersama.

Tak hanya itu, beberapa adegan ringan bersama keluarga dan tetangga juga menambah kehangatan cerita, memberi sentuhan humor yang tidak berlebihan.

Namun seiring berjalannya waktu, film mulai memperlihatkan sisi paling emosionalnya.

Perjuangan Shella melawan kanker, menjalani operasi, hingga kemoterapi digambarkan dengan detail dan menyayat hati. Meski berada di titik terendah, Shella tetap tersenyum dan berusaha kuat. Sementara Albi tetap setia mendampingi, bekerja keras, dan bahkan memutuskan menikahinya walau tahu waktu mereka tidak panjang lagi.

Semua kisah tersebut dikemas dengan nuansa realistis dan emosional yang kuat. Ditambah dengan soundtrack yang mendukung suasana haru, membuat penonton sulit menahan air mata hingga akhir film.

Sampai Titik Terakhirmu (Dok. Lyto Pictures)

Akting Mawar De Jongh sebagai Shella patut diapresiasi karena mampu menggambarkan sosok perempuan tangguh yang tetap tegar di tengah penderitaan. Sementara Arbani Yasiz sukses memerankan Albi dengan karakter penuh kesabaran dan cinta tanpa syarat.

Film Sampai Titik Terakhirmu tidak hanya mengisahkan cinta, tetapi juga mengajarkan tentang ketulusan, kesetiaan, dan kekuatan dalam menghadapi kehilangan. Ceritanya yang diadaptasi dari kisah nyata membuat setiap adegan terasa hidup dan menyentuh hati penonton.

Pesan moralnya sederhana namun kuat: cinta sejati tidak diukur dari lamanya waktu bersama, melainkan dari seberapa besar perjuangan dan ketulusan untuk tetap bertahan sampai titik terakhir.

Film ini mulai tayang di bioskop pada 13 November 2025, dan menjadi salah satu film drama romantis keluarga yang paling direkomendasikan tahun ini.