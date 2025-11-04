Bintangi Sampai Titik Terakhirmu, Arbani Yasiz Ditampar Soal Arti Cinta

ERA.id - Arbani Yasiz membagikan cerita di balik proses syuting film Sampai Titik Terakhirmu, yang menurutnya penuh tantangan dan emosi mendalam. Arbani juga banyak belajar dari film yang dibintanginya.

Berperan sebagai Albi, Arbani mengaku ada satu adegan yang benar-benar menguras tenaga. Adegan itu pun membuatnya cukup kesulitan.

"Secara emosi scene yang di mana Sheila itu minta kita jawab satu per satu, itu sangat menguras (emosi) banget," ujar Arbani saat menghadiri press conference di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2025).

Ia menambahkan, proses pengambilan adegan tersebut memakan waktu cukup lama.

"Kita juga syutingnya lumayan lama tuh take-nya, dari habis Isya sampai jam 12 malam. Tapi untungnya satu energi semua tuh, jadi yang tadinya berat, ya ngalir aja gitu jadinya," jelasnya.

Lewat karakter Albi, Arbani mengaku banyak belajar tentang cinta dan ketulusan. Apalagi Arbani yang baru menikah beberapa waktu lalu membuat dirinya semakin sadar akan arti mencintai pasangan dengan tulus.

"Banyak banget yang gue pelajarin dari kisah Albi dan almarhumah Sheila. Terutama gue sebagai laki-laki, kalau mencintai seseorang itu ya harus tulus. Suka duka harus dilewatin bareng-bareng," ungkapnya.

"Waktu syuting ini gue belum nikah, jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Dari cara Albi nyayangi Sheila, dari ketulusannya, itu semua nempel banget sih," sambungnya.

Film Sampai Titik Terakhirmu turut dibintangi oleh Mawar Eva De Jongh sebagai Shella Selpi Lizah, Unique Priscilla sebagai Ibu Shella, dan Alfie Alfandy sebagai Deri yang akan segera mulai 13 November 2025 di bioskop seluruh Indonesia.