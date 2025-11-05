Keluar dari Zona Nyaman, Ariel NOAH Terjun Akting Lewat Dilan ITB 1997 dan Dilan Amsterdam

ERA.id - Ariel NOAH resmi didapuk sebagai Dilan dalam film Dilan ITB 1997 dan Dilan Amsterdam. Ariel mengaku sempat ragu saat diminta perankan karakter ikonik tersebut.

Penulis novel Dilan, Pidi Baiq, mengatakan pemilihan Ariel NOAH sebagai Dilan ini melalui proses yang panjang. Pidi mengaku dulu saat memilih Iqbaal juga membutuhkan waktu yang lama seperti mengajak Ariel di film ini.

"Akhirnya untuk film Dilan ini saya sejuta persen setuju Dilan-nya adalah Ariel NOAH," ujar Pidi Baiq di kantor Falcon Pictures, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, pelantun "Menghapus Jejakmu" ini juga mengakui dirinya sempat terkejut saat mendapat tawaran tersebut. Menurutnya, tawaran itu cukup membuatnya takut karena karakter Dilan sudah cukup populer di kalangan penggemar.

"Waktu itu jadi pas pertama kali ngobrol langsung, langsung to the point memang, ini sih kelas kakap ini. Maksudnya ini karakternya udah ada, udah kuat gitu. Jadi, enggak bisa diputuskan dalam waktu sebentar. Jadi, mesti benar-benar dipikirin lagi," ungkap Ariel.

Selain memutuskan untuk terlibat dalam universe Dilan, Ariel juga mengatakan keputusannya ini diambil karena ia juga sedang vakum dengan bandnya, NOAH. Kekosongan waktu ini pun ia manfaatkan dengan mencoba hal baru, termasuk di dunia akting.

"Jadi, memang liburnya Noah itu sendiri juga memang karena pengin cari hidup yang lain, gitu. Jadi, enggak pengin dalam sekali hidup ini cuman sebagai penyanyi aja. Pengin punya kehidupan lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ariel mengatakan bahwa tawaran untuk bermain seni peran sudah banyak ia terima. Tetapi khusus untuk film produksi Falcon Pictures, Ariel setuju untuk bergabung.

"Istilahnya ya sebagai Virgo (zodiak) biasanya memang suka milih-milih, gitu. Milih-milih. Jadi, nah tawaran yang ini, ini agak berat nih kalau dilewatin. Jadi, antara, makanya kemarin mikirnya lama lumayan," pungkasnya.