Impiannya Terkabul, Ayu Ting Ting Duet Bareng Nancy Ajram: Rezeki Saya

ERA.id - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengaku senang sekaligus terharu bisa tampil bersama penyanyi asal Lebanon, Nancy Ajram. Ayu menyebut penampilannya itu bukan sebuah kebetulan.

Ditemui sehari setelah konser Nancy Ajram di Istora Senayan, Kamis (6/11), ibu satu anak itu mengungkap kegembiraannya bisa tampil bersama Nancy Ajram. Momen itu pun menjadi penampilan berkesan bagi Ayu.

"Alhamdulillah konser berjalan lancar. Ya Allah, senang banget kalau sampai dibilang kembaran Nancy," ujar Ayu.

Ayu mengaku penampilannya bersama Nancy merupakan hasil dari perencanaan yang matang, meski tetap terasa seperti kejutan indah. Penampilan itu pun dianggap sebagai suatu kehormatan bagi Ayu.

"Memang sudah direncanakan. Sudah rezeki saya juga. Dan satu kehormatan bisa nyanyi bareng idola, artis bintang besar," tuturnya.

Pelantun "Alamat Palsu" itu menyebut dirinya sudah lama mengagumi karya-karya Nancy Ajram. Bisa tampil satu panggung dengan penyanyi sekelas itu membuat Ayu merasa haru dan penuh syukur.

"Saya pengagum karya-karyanya Nancy. Jadi happy banget. Pokoknya senang, sedih, terharu, wah luar biasa penuh syukur," ucapnya.

Ayu juga sempat mencoba berbicara bahasa Arab di atas panggung, namun karena terlalu bersemangat, ia justru lupa apa yang ingin diucapkan.

"Nggak bisa, itu nanyain aja. Tapi pas di stage (panggung) lupa, ngeblank karena saking excited-nya," ujarnya sambil tertawa.

Diketahui Ayu Ting Ting menjadi salah satu musisi yang berkolaborasi dengan Nacy Ajram dalam konser bertajuk "Nancy Ajram Live in Jakarta". Ayu membawakan salah satu lagu hit Nancy Ajram berjudul "Ma Tegi Hena".