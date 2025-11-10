Debut Film Horor Lewat Danyang Wingit Jumat Kliwon, Dimas Tedjo Bangga Kenalkan Budaya Jawa

ERA.id - Pelawak sekaligus seniman asal Jawa, Dimas Tedjo, mencoba langkah baru ke industri perfilman horor Indonesia lewat film Danyang Wingit Jumat Kliwon. Dimas yang memerahkan tokoh Setyaji, ayah dari karakter utama lelaki Bara mengaku antusias terlibat di film ini.

Dimas tampil penuh semangat saat sesi wawancara konferensi pers Danyang Wingit Jumat Kliwon di Epicentrum Mall pada Sabtu, 8 November 2025. Mengaku sangat baru, Dimas menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh tim produksi yang telah membimbingnya selama proses syuting terutama produser film, Agus Riyanto.

"Film ini bukan apa-apa tanpa kerja sama dan dukungan teman-teman media," katanya.

Ketika Dimas mendapat tawaran bermain film yang mengangkat unsur budaya jawa, ia tak berpikir panjang langsung menerima karena biasa bekerja di musik Jawa dan perwayangan.

"Jadi, ada kata-kata ‘wayang’, ‘sinden’, aku harus ikut jangan sampai enggak ikut!" ujarnya antusias.

Namun Dimas mengaku mulanya mengira dirinya akan berperan sebagai Wiyogo (pemain musik gamelan) atau Gerong (penyanyi sinden pria). Tetapi ia justru menjadi orang tua Bara, karakter menantang karena ada adegan-adegan di luar nalarnya.

Tak sekedar menyajikan ketegangan horor, film yang dibintangi Dimas menyelipkan kekayaan budaya Jawa yang sering kali dianggap mistis. Seperti pentas wayang harus ada kalimat atau mantra dalam bahasa Jawa tidak bisa dimengerti oleh orang tua maupun generasi muda sekarang.

"Seni itu luas. Kalau kita mengartikan horor, ya memang horor. Tapi, kalau dari sisi seninya ternyata ada hal yang indah di balik itu. Orang Jawa itu senang prihatin, puasa sering, mengalami hal-hal yang kadang aneh, tapi itulah mungkin wujud kedekatan dari Sang Khalik," jelas Dimas menurutnya ritual kesenian Jawa bagian dari tradisi luhur yang sarat makna spiritual.

Horor campur budaya Jawa demi ambisi tersembunyi mengorbankan banyak nyawa, film Danyang Wingit Jumat Kliwon dapat disaksikan si bioskop mulai 20 November 2025.