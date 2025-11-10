Adu Akting dengan Celine Evangelistha, Fajar Nugra: Deg-Degannya Nyata!

ERA.id - Fajar Nugraha tampil beda lewat film horor terbarunya berjudul Danyang Wingit Jumat Kliwon. Dalam film garapan sutradara Agus Riyanto, Fajar memerankan karakter Bara, sosok serius yang jauh dari citra komedinya selama ini.

Fajar mengaku peran ini menjadi tantangan besar dalam perjalanan kariernya.

"Biasanya aku main komedi, kali ini disuruh serius total," ujarnya saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025).

Meski sempat heran dipilih untuk karakter tersebut, Fajar justru mendapat banyak pengalaman baru. Ia harus memahami dan menghormati unsur budaya Jawa yang sangat kental dalam cerita film ini.

"Budayanya kuat banget. Aku aja belum pernah nonton wayang seumur hidup," tuturnya.

Fajar menambahkan, peran ini menuntutnya untuk menjaga sikap dan tidak sembarangan menampilkan karakter. Salah satu adegan yang paling berkesan baginya adalah saat syuting di air terjun bersama Celine Evangelista.

"Deg-degannya nyata banget, apalagi Mas Agus minta diulang terus," katanya sambil tertawa.

Namun demikian Fajar memuji profesionalitas Celine Evangelista yang disebut banyak membantunya menghilangkan rasa canggung. Menurutnya, kerja sama di lokasi syuting berjalan lancar dan menyenangkan.

Film Danyang Wingit Jumat Kliwon bukan sekadar menampilkan kisah mistis, tapi juga mengangkat kekayaan budaya Jawa. Kolaborasi antara Fajar dan Celine membuat film ini menjadi salah satu karya horor yang patut dinantikan.

Film ini dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 20 November 2025.