Jadi Sinden di Danyang Wingit Jumat Kliwon, Celine Evangelista Jalani Latihan Khusus

ERA.id - Celine Evangelista menunjukkan kemampuan aktingnya menjadi penyanyi sinden lewat perannya sebagai Citra di film horor terbaru berjudul Danyang Wingit Jumat Kliwon di bawah sutradara Agus Riyanto.

Dalam sesi wawancara Press Conference yang diadakan di Epicentrum, Kuningan pada Sabtu, 8 November 2025, Celine mengaku perannya bukan hal mudah karena butuh kepekaan budaya Jawa serta teknik yang tidak bisa dikuasai dalam waktu singkat.

"Setiap peran pasti punya tantangan sendiri, harus mengerti karakternya, memaknai arti dari cerita, hingga sampai ke penontonnya tepat yang kita inginkan. Pada dasarnya sinden dilatih dari kecil dengan pelatihan khusus, kalau dilatih hanya beberapa bulan seperti yang kita jalani, pastinya tidak sesempurna sinden profesional," ujar Celine.

Bagi Celine, setiap proyek film selalu membawa pengalaman baru, warna, dan keluaga baru yang berbeda di balik layar.

"Enggak mungkin kita tuh shooting setiap judul sama. Semua punya cerita masing-masing, punya keluarga baru lagi, kenal lagi, bisa menjalin silahturahmi lagi. InsyaAllah," kata Celine sambil tersenyum hangat.

Film Danyang Wingit Jumat Kliwon menceritakan Citra (Celine Evangelista) ditawari pekerjaan sebagai sinden baru oleh Budhenya (Djenar Maisa Ayu). Tawaran yang menyembunyikan niat asli menjadikan Citra tumbal baru wayang kulit demi keabadian Ki Mangun Suroto seorang dalang tempat nanti Celine bekerja.

Berdasarkan sinopsis film yang diperankan, Celine menemukan pesan yang bisa diambil tentang kepercayaan yang bisa saja dikhianati oleh orang terdekat.

"Jangan terlalu gampang percaya dengan orang yang paling kita cinta dan sayangi, karena kadang orang yang paling nyakitin tuh orang yang paling kita cintai," tuturnya.

Meski film ini mengangkat kisah budaya Jawa yang mistis, Celine menilai Danyang Wingit Jumat Kliwon memiliki dimensi emosional yang relevan dengan kehidupan nyata. Tayang resmi mulai 20 November 2025 di bioskop Indonesia.