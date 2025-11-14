Paket Hemat, Audy dan Iko Uwais Ajak Anak Jadi Model Video Klip Lagu Nyanyian Timur

ERA.id - Pasangan Iko Uwais dan Audy Uwais mengajak kedua buah hatinya terlibat sebagai model dalam video klip lagu "Nyanyian Timur", sountrack dari film Timur.

Atreya Syahla Putri Uwais dan Aneska Layla Putri Uwais, kedua buah hati Iko dan Audy ikut tampil sebagai model dalam music video (MV) "Nyanyian Timur". Keterlibatan ini menjadi momen pertama kalinya mereka ikut tampil dalam dunia hiburan, khususnya akting.

Dengan malu-malu mereka membagikan cerita tentang proyek bersama orang tuanya tersebut. Atreya mengaku sangat bersyukur bisa bergabung dengan orang tuanya.

"Aku sama Aneska bisa merasa apa dunia mereka, di sutradara sama acting sama mamaku, bisa bernyanyi dan bercerita kepada kami,” ucap Atreya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2025).

Aneska, putri kedua Iko dan Audy turut membagikan pengalamannya dengan jawaban polos. Ia mengaku sampai izin sekolah untuk ikut menghadiri acara ini.

Aneska menceritakan momen yang paling disuka saat syuting. Dengan polosnya ia mengatakan suka saat adegan mau ke pintu.

"Itu pas Adik ada udah kayak udah di tengah-tengah itu, Adik udah bilang lupa,”"ucap Aneska dengan nada polos khas anak kecil.

Film Timur siap tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Desember 2025, dan original soundtrack "Nyanyian Timur" resmi dirilis pada Jumat, 14 November 2025.