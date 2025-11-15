Cerita Audy Uwais Garap Lagu Film Timur, Rela Bolak-Balik Lokasi Syuting

ERA.id - Audy Uwais membagikan cerita di balik proses terciptanya "Nyanyian Timur", lagu original soundtrack untuk film Timur. Audy mengaku ide lagu itu tercipta selama proses syuting film Timur.

Penyanyi 42 tahun itu mengatakan ia menulis sendiri lagu yang digunakan untuk film tersebut. Dorongan itu muncul setelah ia mengikuti proses syuting film Timur, yang digarap langsung oleh sang suami, Iko Uwais.

"Aku lihat kerjanya Iko di set, terus tahu ceritanya seperti apa. Rasanya dalam banget. Tiba-tiba aja muncul keinginan bikin lagu," ujar Audy saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2025).

Lagu "Nyanyian Timur" ditulis Audy hanya dalam satu hari. Namun prosesnya tak lepas dari dua bulan ia bolak-balik ke lokasi syuting. Dari situ, ia semakin memahami nuansa cerita yang ingin dituangkan ke dalam musik.

"Aku ngikutin Iko dua bulan. Pas lagi weekend biasanya aku nyamperin ke lokasi syuting," katanya.

Lalu, kata Audy, saat lagu "Nyanyian Timur" sudah selesai dikerjakan, ia meminta Iko untuk mendengarkannya. Reaksi Iko saat mendengar lagu tersebut untuk pertama kalinya pun meninggalkan kesan khusus. Menurut Audy, Iko langsung terbawa suasana.

"Dia berkaca-kaca. Enggak expect kalau ternyata lagunya jadi kayak gini," ungkapnya.

Pelantun "Menangis Semalam" ini menjelaskan bahwa "Nyanyian Timur" hadir dalam dua versi, yakni orkestra untuk video klip dan akustik yang digunakan di dalam film. Versi akustik dibuat lebih lirih agar menyatu dengan adegan-adegan emosional di layar.

"Ini menggambarkan persaudaraan. Walaupun enggak sedarah, tapi hubungan mereka kuat dari kecil sampai dewasa," jelasnya.

Lebih lanjut, Audy berharap "Nyanyian Timur" dapat menambah kedalaman emosi di film dan menghadirkan pengalaman yang lebih menyentuh untuk penonton.

"Semoga lagu ini bisa melengkapi cerita filmnya dan diterima dengan baik," tutupnya.

Original soundtrack "Nyanyian Timur" resmi dirilis pada Jumat, 14 November 2025 dan music video-nya juga sudah dirilis di channel YouTube Uwais Entertainment.