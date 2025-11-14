Comeback di Dunia Musik, Audy Uwais Isi Soundtrack Film Garapan Suami Sendiri

ERA.id - Audy Uwais comeback di dunia musik lewat original soundtrack film Timur berjudul "Nyanyian Timur". Lagu itu diciptakan Audy menyiratkan pesan kuat tentang persatuan dan kebersamaan.

Dalam sesi wawancara, Audy menegaskan bahwa inti dari lagu ini adalah ajakan untuk kembali melihat nilai persaudaraan.

"Ya itu tadi yang aku bilang, persaudaraan. Kita semua Bhinneka Tunggal Ika. Semua berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu. Itu yang harus kita tanamkan," ujar Audy saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, Indonesia sedang berada di masa yang penuh teka-teki dan dinamika sosial. Polemik mudah muncul dari berbagai sisi, dan masyarakat sering kali terjebak dalam perbedaan yang semakin melebar. Di tengah situasi itu, Audy merasa musik bisa menjadi penyembuh.

"Sekarang banyak banget polemik di mana-mana. Segala macam udah yang ribet gitu. Jadi aku ingin menyampaikan pesan lewat lagu ini, sejalan sama pesan filmnya yang sangat-sangat bagus," ungkapnya.

Istri dari Iko Uwais ini juga menambahkan, "Nyanyian Timur" adalah bentuk kecil dari kontribusinya untuk mengingatkan publik bahwa Indonesia negara yang kuat karena keberagamannya. Dan lewat musik, pesan itu bisa menjangkau lebih banyak telinga dan hati.

Audy melihat film Timur sebagai karya yang tidak hanya menghadirkan aksi, tetapi juga menyentuh sisi emosional penonton. Karena itu, ia ingin lagu "Nyanyian Timur" bisa membuat pendengar merasa hangat, teringat, dan lebih kuat.

Ia juga berharap melalui lagu ini, penonton bisa merasakan kedekatan emosional dengan cerita film. Bukan hanya mengikuti konflik dan aksinya, tetapi juga menangkap nilai hubungan antarmanusia yang tetap hidup meski di tengah badai masalah

"Semoga lagu ini dan film ini bisa memberikan warna yang lain, warna yang baru. Bisa memberikan motivasi juga buat orang-orang, dan memberikan hiburan yang menyenangkan buat semuanya," pungkasnya.

Film Timur siap tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Desember 2025, dan original soundtrack Nyanyian Timur resmi dirilis pada Jumat, 14 November 2025.