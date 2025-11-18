Perankan Moana Versi Live Action, Catherine Laga’aia Sukses Curi Perhatian

ERA.id - Disney resmi merilis trailer pertama Moana Live-Action. Trailer ini mencuri perhatian berkat penampilan perdana Catherine Laga’aia sebagai Moana.

Film ini kembali membawa kisah Moana dalam bentuk yang lebih nyata, lengkap dengan petualangan di laut dan misinya menyelamatkan pulau serta rakyatnya.

Mengutip Variety, Catherine Laga’aia menjadi pemeran utama sebagai Moana. Aktris muda berusia 17 tahun ini merupakan pendatang baru berdarah Samoa yang disebut sangat cocok dengan karakter Moana.

"Saya sangat excited memerankan Moana karena dia salah satu karakter favorit saya," ujar Laga’aia.

Ia menambahkan bahwa dirinya bangga bisa mewakili budaya Pasifik. Apalagi, kakek dan neneknya juga berasal dari Palauli.

"Kakek saya berasal dari Fa‘aala, Palauli, di Savai‘i. Nenek saya dari Leulumoega Tuai di ‘Upolu. Saya merasa terhormat bisa merayakan Samoa dan seluruh masyarakat Pasifik," imbuhnya.

Sementara itu, Dwayne Johnson Kembali memerankan Maui, sang demigod yang selalu menjadi bagian penting dari perjalanan Moana. Johnson memang sejak awal ingin kembali memerankan sang demigod karena karakter Maui terinspirasi dari latar belakang budayanya sendiri.

Ia juga dikenal sebagai salah satu aktor Hollywood paling berpengaruh lewat perannya di Fast & Furious, Jumanji, dan Black Adam. Kehadirannya Kembali dalam film ini disambut antusias oleh penggemar karena karakter Maui identik dengan gaya humor dan kharismanya.

Dari sisi produksi, Jared Bush Kembali menulis naskah Bersama Dana Ledoux Miller. Thomas Kail berperan sebagai sutradara, sementara Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, dan Beau Flynn menjadi produser.

Mark Mancina kembali sebagai penata musik dan Lin-Manuel Miranda turut terlibat sebagai produser.

Film ini juga dibintangi oleh John Tui sebagai Chief Tui, Frankie Adams sebagai Sina, dan Rena Owen sebagai Gramma Tala.

Moana Live-Action pertama kali diumumkan pada April 2023 dan menjadi film remake Disney dengan jeda tercepat dari versi animasinya, yakni sekitar sepuluh tahun sejak film pertamanya tayang pada 2016.

Film ini akan segera tayang di bioskop pada 10 Juli 2026.