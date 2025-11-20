Rekomendasi Film Zhou Yiran yang Wajib Masuk Daftar Tontonan

ERA.id - Mengakhiri 2025, deretan drama dan film Asia kembali menghadirkan banyak judul menarik dengan alur yang hangat, emosional, hingga penuh aksi. Aktor muda Zhou Yiran menjadi salah satu bintang yang paling banyak mencuri perhatian lewat perannya di berbagai genre, mulai dari drama romantis, cerita sekolah, hingga petualangan fantasi.

Penasaran apa saja judul yang dibintangi Zhou Yiran? Berikut rekomendasinya!

1. You Are Desire (2023)

You Are Desire 2023 (Dok. viki.com)Caption

Dalam drama romantis You Are Desire, Zhou Yiran berperan sebagai pria muda yang tampak dingin tetapi sebenarnya menyimpan perasaan tulus. Ceritanya mengikuti hubungan dua orang yang sama-sama menyukai satu sama lain, namun memiliki keraguan yang membuat segalanya berjalan pelan.

Drama ini dipenuhi dengan adegan emosional dan banyak momen yang menunjukkan perkembangan karakter secara perlahan. Interaksi yang sederhana tetapi penuh makna membuat penonton mudah terbawa suasana. You Are Desire menjadi pilihan yang pas untuk penggemar drama romansa yang lembut dan menyentuh.

2. When I Fly Towards You (2023)

When I Fly Towards You 2023 (Dok. viki.com)

Drama ini menghadirkan suasana sekolah yang hangat dan penuh momen manis. Zhou Yiran berperan sebagai siswa pendiam namun perhatian, yang lama-lama mulai jatuh cinta pada teman baru di kelasnya. Kisah mereka berkembang pelan dengan interaksi sederhana yang bikin penonton tersenyum.

Selain kisah romantisnya, drama ini juga menampilkan persahabatan remaja dan kegiatan sekolah yang ringan. Ceritanya terasa dekat dengan pengalaman masa SMA, sehingga banyak penonton merasa relate. Kehadiran Zhou Yiran memberi warna baru pada drama remaja yang hangat dan menenangkan ini.

3. The Land of Warriors (2024)

The Land of Warriors 2024 (Dok. viki.com)Caption

The Land of Warriors menawarkan cerita fantasi dengan dunia yang penuh peperangan dan ancaman besar. Zhou Yiran tampil dalam atmosfer berbeda, membawa penonton ke dalam kisah tentang keberanian dan perjuangan. Visual yang megah dan alur yang intens membuat drama ini terasa lebih besar dan penuh aksi.

Cerita ini menampilkan konflik antara negeri-negeri yang berjuang mempertahankan wilayahnya. Karakter Zhou Yiran hadir sebagai bagian dari pertempuran besar yang menuntut ketegasan dan keberanian. Drama ini cocok untuk penonton yang menyukai petualangan dan dunia fantasi yang seru.

4. Reborn (2025)

Reborn 2025 (Dok. viki.com)Caption

Reborn menceritakan kisah seorang pemuda yang berusaha membangun kembali hidupnya setelah melewati masa sulit. Tokoh yang diperankan Zhou Yiran digambarkan sebagai sosok yang ingin memperbaiki masa lalunya sambil mencari arah baru dalam hidup. Ceritanya mengajak penonton mengikuti proses bangkit yang penuh tantangan.

Pada drama ini, perjalanan karakter utamanya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak adegan yang menunjukkan betapa sulitnya memulai kembali, tetapi tetap ada orang-orang yang membantu dan memberi dukungan. Reborn cocok untuk penonton yang menyukai kisah tentang perjuangan pribadi dan harapan.

5. Twelve Letters (2025)

Twelve Letters 2025 (Dok. viki.com)Caption

Twelve Letters menceritakan tentang dua orang yang terhubung lewat surat-surat yang mereka kirimkan selama bertahun-tahun. Surat itu menjadi cara mereka berbagi cerita, rahasia, dan perasaan yang sulit disampaikan secara langsung.

Zhou Yiran berperan sebagai sosok yang belajar memahami hidup melalui pesan-pesan tersebut. Drama ini menonjolkan tema tentang waktu, jarak, dan kedekatan emosional. Setiap surat membawa perubahan kecil dalam kehidupan tokohnya. Twelve Letters cocok untuk penonton yang menyukai cerita tenang dan penuh makna tentang hubungan manusia.

Itulah rekomendasi drama dan film Zhou Yiran yang bisa kamu tonton. Setiap ceritanya punya kesan berbeda dan cocok buat nemenin waktu luangmu. Selamat menonton!