Profile Zhou Yiran, Aktor Muda Tongkok yang Jadi Global Ambassador WeTv

ERA.id - Popularitas aktor muda Tiongkok, Zhou Yiran, terus meningkat seiring banyaknya drama yang menampilkan kemampuan aktingnya. Berkarier sebagai aktor, penyanyi, dan model di bawah naungan Tongle Entertainment, Yiran menjadi salah satu talenta muda yang paling diperhatikan dalam industri hiburan Tiongkok.

Perannya dalam sejumlah drama populer membuat namanya semakin dikenal oleh penonton internasional, termasuk di Indonesia. Aktor berparas tampan ini lahir pada 22 November 2000 dengan zodiak Sagitarius.

Ia terlahir dengan nama Zhou Hao Ran yang memulai debut aktingnya pada tahun 2018 melalui drama Go Brother! sebagai Wan Sui. Sebelumnya, ia dikenal sebagai anggota grup Yi An Musical dengan nama panggung Fang Xiangrui sebelum resmi hengkang pada 2018. Di tahun yang sama, ia merilis single debut berjudul "Unrequited Love".

Nama Zhou Yiran semakin dikenal berkat perannya dalam sejumlah drama populer, seperti When I Fly Towards You, Please Classmate, dan Falling Towards Your Smile.

Selain aktif sebagai aktor, ia juga menjadi duta untuk beberapa merek bergengsi, termasuk The WHOO, Bulgari Fragrance and Perfumes, dan Guerlain, serta dipercaya sebagai duta global WeTV.

Di luar pekerjaannya, Yiran dikenal sebagai pribadi yang menyukai hot pot, olahraga basket, serta hobi bermain game. Ia memelihara seekor anjing bernama Ferrari dan kucing bernama Meimei.

Meski tampil percaya diri di depan kamera, Yiran ternyata memiliki ketakutan terhadap laba-laba, ular, dan bahkan SMS dari ibunya, sebuah fakta yang sering membuat penggemar tersenyum. Ia juga mengidolakan penyanyi Wang Leehom dan berharap suatu hari dapat bekerja bersama aktor Liu Haoran.

Yiran menyebut kata bro sebagai slogannya, menunjukkan gaya komunikasinya yang santai dan dekat dengan penggemar. Ia juga memiliki studio sendiri, menandakan keseriusannya dalam mengembangkan karier jangka panjang.

Kini Zhou Yiran Meng Ziyi dipercaya untuk menjadi global ambassador WeTv Asia.