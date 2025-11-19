Zhou Yiran dan Meng Ziyi Dapat Panggilan Khusus dari Penggemar Indonesia, Apa Itu?

ERA.id - Artis Tiongkok yang sedang banyak menghiasi drama China, Zhou Yiran dan Meng Ziyi terpukau dengan sambutan penggemarnya di Indonesia. Keduanya bahkan mendapat panggilan baru dari para penggemar.

Meng Ziyi mengatakan saat tiba ke Indonesia, ia sempat terkejut karena mendapat panggilan baru dari penggemar. Panggilan bahkan membuatnya merasa spesial.

"Biasanya orang memanggil saya Meng Ziyi atau Ziyi. Tapi, saya di sini dipanggilnya Kak Mong. Saya merasa spesial," kata Meng Ziyi saat ditemui di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Bukan hanya mendapat panggilan khusus saja, Ziyi juga terkejut dengan kemampuan bahasa para penggemar. Tidak sedikit dari penggemar yang mahir berbahasa Mandarin.

"Aku kaget mereka bisa bahasa Mandarin. Aku senang mereka suka menonton drama kami. Aku sudah mencicipi makanan Indonesia lho, itu enak sekali," tuturnya.

Sementara Zhou Yiran dalam kesempatan yang sama juga mengutarakan pendapatnya tentang penggemar di bandara. Ia juga mendapat panggilan khusus dari penggemar yaitu 'Iran Gege'.

"Saya merasakan keramahan yang sangat luar biasa. Dan di sini saya juga merasakan keramahan yang sama dengan Meng Ziyi, di sini yaitu penggemar Indonesia juga memanggil saya dengan kata "Yiran Gege", seperti itu, Kakak Yiran," jelasnya.

Zhou Yiran dan Meng Ziyi didapuk sebagai WeTv Global Ambassador pada Rabu (19/11/2025). Penobatan sekaligus pengenalan ini berlangsung selama acara WeTv Always More di Hotel Fairmont Jakarta.