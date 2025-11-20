Dipaksa Anak Terima Film Agak Laen: Menyala Pantiku, Ariyo Wahab: Ini Film G*blok, Kalau Nolak Lebih G*blok

ERA.id - Ariyo Wahab mengaku bersyukur bisa bergabung dengan jajaran pemain film Agak Laen: Menyala Pantiku. Ariyo bahkan dipaksa bergabung oleh anak-anaknya ke film garapan Muhadkly Acho.

Aktor berusia 51 tahun ini mengatakan saat menerima tawaran untuk bergabung dengan Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga dan Bene Dion, ia sempat bertanya kepada istri dan ketiga anaknya. Saat itu, ketiga anaknya meminta agar ia langsung bergabung tanpa pikir panjang.

"Terus terang pertama ditawarin sama Imajinari untuk main film Agak Laen, bukan cuman gua sama istri gua yang menentukan, tapi anak gue justru (heboh)," ujar Ariyo Wahab saat ditemui di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

"Pas gua bilang, 'Kai, Je, Bi.. Ayah ditawarin main film Agak Laen 2.' Wah, langsung heboh semua. 'Ayah, ambil! Ambil!'," sambungnya sambil tertawa.

Ariyo Wahab lantas tidak berpikir lama untuk menerima tawaran tersebut. Baginya, menolak tawaran bergabung di Agak Laen: Menyala Pantiku adalah kesalahan besar.

"Ya enggak mungkin lah gua nolak kayak film yang sangat fenomenal ini, ya kan?" katanya.

Lalu, kata Ariyo Wahab, ia juga mengungkap kekagumannya kepada Imajinari yang mampu menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Keberanian itu pun membuatnya semakin tertarik sekaligus bersyukur bisa bergabung dengan jajaran pemain lainnya.

"Alhasil bener, akhirnya gua sekarang, di antara film gua semua, ini yang paling banyak ditanya sama orang. "Yok kapan premier? Yok kapan kita nobar?" Gila, segininya Agak Laen ya keturunannya (impact-nya). Untung gua ambil," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ariyo Wahab mengatakan dirinya akan menjadi orang bodoh apabila tidak bergabung dengan film Agak Laen: Menyala Pantiku.

"Ini emang film goblok, tapi lebih goblok lagi kalau gua nolak tawaran film ini," pungkasnya.

Film Agak Laen: Menyala Pantiku akan tayang serempak pada 27 November 2025.