Muhadkly Acho Akui Sudah Incar Jarwo Kwat hingga Ko Acim di Film Agak Laen: Menyala Pantiku!

ERA.id - Produser film Ernest Prakasa membocorkan proses pemilihan pemain untuk film Agak Laen: Menyala Pantiku! Proses pemilihan ini sudah mulai dilakukan sejak tahap penulisan naskah.

Ernest menjelaskan proses itu sudah terjadi saat Muhadkly Acho mulai menyusun sinopsis dan mendetailkan karakter. Nama Jarwo Kwat pun langsung muncul sebagai kandidat utama yang akan bergabung.

"Tentunya pertama kita dari skenario ada karakter-karakter yang ketika nulis, Acho udah ngincer. Kayak Jarwo tuh udah ngincer dari awal, Ko Acim juga kita udah ngincer," ujar Ernest ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Menurut Ernest, gaya komedi Jarwo memiliki karakter yang khas dan dinilai sesuai dengan kebutuhan cerita. Kehadirannya dianggap mampu memberikan energi yang tepat untuk menghidupkan suasana komedi dalam film.

Tidak hanya Jarwo Kwat, Acho juga menambahkan bahwa beberapa nama lain sudah masuk dalam bayangan tim kreatif sejak naskah masih dikembangkan. Salah satunya adalah Ariyo Wahab, yang ternyata sudah ditulis Acho sejak tahap sinopsis, bahkan sebelum proses casting dimulai.

"Lucunya, namanya Ariyo tuh udah ditulis sejak awal," ungkap Acho.

Meski begitu, Ariyo Wahab tetap menjalani proses screen test untuk memastikan kecocokan karakter dan bisa menyatu dengan para pemain lain. Ernest menegaskan bahwa pendekatan ini membuat proses pemilihan pemain menjadi lebih terarah.

Film Agak Laen: Menyala Pantiku! akan segera tayang di seluruh bioskop mulai 27 November 2025.