Cerita Oki Rengga Ajak Istri Main Film Agak Laen: Menyala Pantiku, Sempat Nego Soal Bayaran

ERA.id - Komika sekaligus aktor Oki Rengga kembali hadir dalam film Agak Laen: Menyala Pantiku! dengan satu kejutan baru. Ia beradu akting dengan istrinya sendiri, Anggi Rantika.

Oki mengungkapkan keterlibatan sang istri di film Agak Laen: Menyala Pantiku! ini bukan dari rencana awal. Oki menyebut ide itu muncul dari sutradara Muhadkly Acho saat proses persiapan karakter.

"Nah, aku kan memang ada peran yang harus jadi istriku. Waktu itu memang belum dapat karakternya siapa. Terus Bang Aco tiba-tiba bilang, "Istrimu aja Ki, yang main" gitu," ujar Oki Rengga saat ditemui di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Mendengar itu, Oki sempat ragu apakah istrinya bersedia menerima tawaran tampil di film layar lebar. Namun ternyata respons dari sang istri justru membuatnya terkejut.

"Aku tanya ke istriku, Mau nggak main film? Ternyata dia bilang, 'Iya'. Aku malah kaget, kirain nggak mau," ujar Oki sambil tertawa.

Ia menambahkan, awalnya sempat bercanda soal bayaran untuk meyakinkan istrinya.

"Awalnya aku bilang, satu scene Rp3 juta ya. Terus istriku jawab, 'Oke'. Bang Aco malah naikkin jadi Rp5 juta sambil bercanda," tambahnya.

Akhirnya, sang istri menjalani proses syuting selama dua hari. Oki mengatakan bahwa istrinya mengambil kesempatan tersebut bukan hanya soal bayaran, tetapi juga untuk menambah pengalaman baru.

"Dia bilang enggak apa-apa, ambil aja. Hitung-hitung pengalaman, apalagi syutingnya juga sama abang-abang semua. Jadi dia nyaman," jelas Oki.

Selama proses syuting, keduanya saling mendukung dan menjalani adegan sesuai arahan sutradara. Oki menyebut ada beberapa adegan yang sangat berkesan.

Film Agak Laen: Menyala Pantiku! juga dibintangi oleh Bene Dion Rajagukguk, Boris Bokir, Indra Jegel, Tisa Biani, Ariyo Wahab yang akan segera tayang mulai 27 November 2025 di bioskop seluruh Indonesia.