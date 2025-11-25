Bintangi Film Pelangi di Mars, Messi Gusti Jadi Tertarik Bidang Scientist

ERA.id - Pemeran Utama film Pelangi di Mars, Messi Gusti mengaku jadi tertarik tentang scientists usai membintangi film tersebut. Ia bersyukur bisa bergabung dengan film garapan Upie Guava.

Dalam acara perilisan Teaser Trailer film Pelangi di Mars yang digelar di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025), pemeran Pelangi itu membagikan pengalamannya selama syuting film sejak umur 11 tahun.

Messi mengaku pertama kali bergabung dalam proyek film ini ketika dirinya masih duduk di kelas 5 SD untuk syuting first look. Perjalanannya berlanjut ke motion capture saat kelas 7, lalu syuting XR saat kelas 8, dan kini ia sudah berada di kelas 9.

"Aku merasa sangat senang dan bersyukur banget bisa masuk ke dalam keluarga Pelangi di Mars ini," kata Messi.

Salah satu kesulitan yang ia rasakan adalah ketika proses syuting XR. Ia harus berakting di dalam studio dengan tampilan yang terbatas, hanya layar besar dan hitam yang ada didepan dan belakangnya.

"Kalau misalnya ada dialog sama robot, aku cuma ngeliat nih harus segede gini nih karena robotnya segede gitu, tapi didepannya kosong," ucapnya.

Ketika syuting XR ia hanya dipandu dengan dialog sehingga ia merasa sedikit kesulitan karena sebenarnya kosong. Namun, ia bisa beradaptasi hingga menjadi terbiasa selama berjalannya syuting.

Saat ditanya apakah ia kini ingin menjadi astronot atau scientist setelah menjalani proses panjang syuting Pelangi di Mars, Messi Gusti mengaku tidak terpikir menjadi astronot.

"Sebenarnya aku belum pernah kepikiran juga sih pengen jadi astronot, tapi aku suka hal-hal berbau astronot," ucap Messi.

Namun, ketika ditanya kembali setelah tahu ternyata seru ada di set di Mars Messi lebih tertarik.

"Kalau jadi scientist, oke sih, aku suka hal-hal yang berbau science kebetulan. Jadi, ya, oke,” katanya.

Diketahui Messi lahir pada 5 Desember 2010. Di usianya yang masih sangat muda ia berhasil membintangi berbagai film.