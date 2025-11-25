Bidik Film Animasi Anak, Ifan Seventeen Siap Kembangkan Si Unyil Tahun Depan

ERA.id - Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen mengaku tertarik untuk mengembangkan proyek kartun anak, Si Unyil. Proyek itu disebut akan mulai digarap tahun depan.

Ifan yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Produksi Film Negara (PFN) mengungkap ketertarikan itu muncul setelah sutradara Upie Guava menggarap film Pelangi di Mars. Menurutnya, Intellectual Property (IP) Si Unyil menarik untuk dikembangkan lebih lanjut.

"Salah satu IP yang dimiliki negara, dan seluruh masyarakat Indonesia pun merasa memiliki, salah satunya kan kita punya sebenernya Unyil. Dan ini yang saya coba bangkitkan dan hidupkan di PFN sekarang ini," ucap Ifan saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Namun demikian, pelantun "Jaga Slalu Hatimu" itu belum memberikan rincian lebih lanjut. Ia hanya menekankan proyek Si Unyil akan mulai dikembangkan tahun depan bersama Upie Guava dan produser Dendi Reynando.

"Insya Allah next kita mau develop Unyil Insya Allah. After this movie (Pelangi di Mars). Pasti next year, pasti next year," tuturnya.

Film Pelangi di Mars merupakan karya fiksi ilmiah keluarga yang berlatar tahun 2090, tentang Pelangi (Messi Gusti), manusia pertama yang lahir di Mars. Ia hidup sendirian setelah koloni ditinggalkan dan berteman dengan robot-robot rusak, lalu memulai misi mencari mineral langka bernama Zeolith Omega untuk menyelamatkan Bumi dari krisis air.

Karya yang digarap oleh Mahakarya Pictures ini akan tayang pada 2026.