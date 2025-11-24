Upie Guava Ungkap Alasan Tertarik Garap Film Pelangi di Mars

ERA.id - Sutradara film Pelangi di Mars, Upie Guava, mengungkap alasan membuat karya untuk anak-anak. Upie mengaku resah dengan tontonan anak-anak sehingga membuat Pelangi di Mars.

Upie yang juga menulis naskah untuk film yang dibintangi Rio Dewanto, Lutesha dan Messi Gusti mengungkap keresahannya terhadap tontonan anak-anak saat ini. Berlatar itulah ia akhirnya memilih untuk menciptakan Pelangi di Mars.

"Saya tumbuh dengn Star Wars, Back to the Future, Komik Tintin. Jadi masa kecil kayak petualangan. Saya merasa tidak terlalu banyak pilihan untuk anak-anak (zaman sekarang), apalagi Indonesia ya," ucap Upie saat peluncuran poster dan trailer film Pelangi di Mars, Senin (24/11/2025).

Upie lantas menilai tayangan yang mampu memicu imajinasi tinggi bukan hanya hiburan. Dari sanalah lahir keberanian, kreativitas, dan rasa ingin tahu tentang dunia.

"Saat itu gagasannya, 'Yuk kita bikin sesuatu yuk,' yang kalau buat saya tuh, bangsa yang besar itu adalah mimpi anak-anaknya. Kita tumbuh dengan perasaan kita bisa menaklukkan dunia dan lain-lain, nah pas dewasa kan kepercayaan diri itu muncul ya," sambungnya.

Melalui Pelangi di Mars, Upie ingin menawarkan kembali ruang bagi anak-anak Indonesia untuk berimajinasi, bertualang, dan membayangkan dunia di luar batas yang mereka tahu. Ia juga berharap dari film ini bisa menghadirkan tontonan lain yang dapat menstimulasi imajinasi anak-anak kedepannya.

Film Pelangi di Mars menceritakan tentang Pelangi, manusia pertama yang lahir di Mars. Perjalanan Pelangi yang tumbuh bersama robot-robot cerdas dan menjalankan misi penting. Film ini menggabungkan live action dengan animasi 3D yang dibuat dengan detail penuh.

Pelangi di Mars akan tayang pada tahun 2026.