Nyaris Setahun Hiatus, Mahalini Deg-Degan hingga Nangis Bisa Comeback Nyanyi

ERA.id - Mahalini akhirnya comeback di dunia musik setelah hampir setahun memutuskan hiatus atau rehat. Mahalini mengaku deg-degan hingga tak kuasa menahan tangis saat kembali bernyanyi.

Kembalinya Mahalini ke dunia musik ini ditandai dengan perilisan album baru bertajuk Koma dan juga konser yang akan digelar tahun depan. Mahalini mengaku deg-degan sekaligus bahagia bisa kembali bernyanyi.

"Deg-degan banget ya. Rasanya udah nggak pernah kayak gini lagi soalnya hampir setahun aku hiatus, tinggal di goa kayaknya. Terus kayak ketemu banyak orang rasanya... ah, nggak bisa diungkapin. Jadi deg-degan terus dari tadi," ujar Mahalini saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Bukan hanya merasa deg-degan sekaligus senang aja, ibu satu anak ini juga tak kuasa menahan tangis kala akhirnya ia bisa Kembali menunjukkan kemampuannya bernyanyi. Apalagi setelah hiatus nyaris setahun, ia melihat banyak penggemar yang antusias menantikan karya terbarunya.

"Bener-bener nggak bisa dijelasin sih. Karena rasanya campur aduk, seneng udah pasti, terharu juga pasti. Jadi pengen mewek (menangis) mulu dari tadi," ungkapnya.

"Terus ngerasanya kayak ada rasa yang, "Ih, kok gue ternyata ditungguin ya?" gitu. Tapi deg-degan terus sih dari tadi," sambungnya.

Perasaan hangat dan penuh haru itu pun pecah saat Mahalini tak kuasa menahan tangis ketika menyanyikan lagu "Untuk Yang Bersama Nya". Perempuan yang akrab disapa Lini itu penuh emosional.

"Semoga kekangenan kalian sama saya bisa terobati sore hari ini. Dan juga aku kangen banget nyanyi. Kangen banget bisa ada di depan banyak orang kayak gini. Semoga semua terobati," ucap Lini sambil menangis.

Mahalini akan menggelar konser bertajuk 'KOMA Live in Concert' di Jakarta dan Kuala Lumpur. Konser di Jakarta akan digelar pada 14 Februari 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia, sedangkan konser di Malaysia akan digelar pada 2 Mei 2026 di Idea Live Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.