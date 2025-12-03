Lega Usai Ikrar Talak Rien Wartia, Andre Taulany: Dua-Duanya Kalah

ERA.id - Andre Taulany mengucap syukur setelah resmi bercerai dari Rien Wartia Trigina. Rasa lega itu ia sampaikan usai menjalani sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

"Pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur dan lega, meskipun prosesnya cukup berat. Ada rasa syukur juga, karena di balik semua ini banyak hal yang harus saya jaga," ujar Andre saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

Andre berharap setelah proses perceraian tersebut tuntas, keadaan bisa membaik dan kembali normal.

"Makanya ketika ini semua selesai, mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik, semuanya kembali normal," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa fokus utamanya kini adalah membesarkan anak-anaknya sekaligus menata kembali hidupnya.

"Fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak dan fokus ke saya sendiri juga untuk melanjutkan hidup dan menata lagi kehidupan yang baru" tuturnya.

Andre menegaskan bahwa proses perceraiannya bukanlah ajang untuk saling mengalahkan. Ia menilai bahwa tidak ada pihak yang menang dari situasi ini.

"Bahwa perceraian ini sebetulnya tidak ada yang menang tidak ada yang kalah, dua-duanya kalah," ungkapnya.

Bintang film Kang Mak from Pee Mak pun memandang langkah yang ia ambil sebagai keputusan terbaik dari yang terburuk dan berharap pilihan tersebut dapat membawa kebaikan bagi semua pihak.

Andre juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama kepada keluarganya.

"Tak lupa juga mau mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak terutama juga untuk keluarga," pungkasnya.

Andre Taulany diketahui menikah dengan Rien Wartia menikah pada 17 Desember 2005. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga orang anak yakni Ardio Raihansyah Taulany, Arkenzy Salmansyah Taulany dan Arlova Carissa Taulany.