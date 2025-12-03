Baru Resmi Cerai, Andre Taulany Ngaku Tidak Trauma Nikah Lagi: Mungkin Nanti

ERA.id - Komedian Andre Taulany tidak menutup kemungkinan akan menikah kembali pasca bercerai dari Rien Wartia Trigina. Andre menekankan ia tidak trauma dengan pernikahan.

"Enggak, enggak, saya pernah ngomong kok di YouTube saya. Tidak ada trauma, tidak ada ketakutan untuk menikah karena menikah itu kan ibadah," ujar Andre saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

Ayah tiga anak ini menjelaskan bahwa pernikahan baginya tetap merupakan sebuah ibadah, sehingga ia tidak merasa perlu menutup diri setelah bercerai. Namun saat ini, Andre mengaku belum memiliki rencana untuk menikah lagi.

"Saat ini belum, tapi mungkin nanti ya kita enggak tahu. Semua itu kan Allah yang berencana," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa perceraian bukan berarti seseorang harus berhenti berharap pada pernikahan baru. Menurutnya, jodoh dan perjalanan rumah tangga setiap orang berbeda-beda.

"Kalau ada perceraian, mungkin jodohnya sampai di situ. Tapi bukan berarti harus berhenti untuk melanjutkan pernikahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa semua orang bebas memilih jalan hidup masing-masing. Menikah lagi atau tetap sendiri, menurutnya, keduanya sama-sama sah.

"Tapi itu tergantung masing-masing orang. Mau melanjutkan pernikahan, monggo. Sendiri pun enggak apa-apa," pungkasnya.

Andre Taulany secara resmi berpisah dengan Rien Wartia setelah membacakan ikrar talak pada hari ini, Rabu 3 Desember 2025.