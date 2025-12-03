Kabar Duka, Epy Kusnandar Pemeran Kang Mus Meninggal Dunia

ERA.id - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu (3/12/2025).

Berita duka ini disampaikan langsung oleh istri tercinta Epy Kusnanda, Karina Ranau, lewat unggahan di Instagram-nya. Pada unggahan itu, Karina membenarkan Epy meninggal pada Rabu, 3 Desember 2025 sekira pukul 14.24 WIB.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Epy Kusnandar bin Erning Sutarsa. Allahumma firlahu warhamu wa afihi wa fuanhu. Wafat pada tanggal 3 Desember 2025 pukul 14.24 WIB," tulis Karina, dikutip Era, Rabu (3/12/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria yang dikenal dengan nama Kang Mus ini sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Cawang, Jakarta Timur. Namun mengenai sakit apa yang diderita Epy Kusnandar masih belum diketahui.

Sementara itu, Karina menuturkan jenazah Epy Kusnandar akan dibawa ke rumah duka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proses pemakaman pun akan dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025.

"Dimakamkan di TPU Jeruk Purut 4 Desember 2025, 08.00 WIB," tuturnya.

Epy Kusnandar diketahui sempat mengidap kanker otak stadium akhir pada tahun 2011 dan berhasil sembuh. Pada pertengahan tahun 2025, ia juga sempat dilarikan ke rumah sakit karena penyakit tipes akibat keracunan makanan. Saat ini, ia dilaporkan sudah sembuh dari kedua penyakit tersebut.

Epy Kusnandar meninggal dunia dalam usia 61 tahun.