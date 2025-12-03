Profile Epy Kusnandar, Kang Mus Preman Pensiun yang Tak Pernah Pudar

ERA.id - Aktor senior Epy Kusnandar menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 61 pada Rabu (3/12/2025). Epy yang sudah berkiprah di industri hiburan hampir dua dekade ini menyisakan kenangan hangat.

Kepergian Epy dikonfirmasi oleh istri tercintanya, Karina Ranau melalui unggahan di Instagram pribadinya. Epy meninggal dunia sekira pukul 14.24 WIB di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Cawang, Jakarta Timur.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Epy Kusnandar bin Erning Sutarsa. Allahumma firlahu warhamu wa afihi wa fuanhu. Wafat pada tanggal 3 Desember 2025 pukul 14.24 WIB," tulis Karina, dikutip Era, Rabu (3/12/2025).

Lahir di Garut, Jawa Barat, pada 1 Mei 1965, bakat Epy di dunia seni peran sudah terlihat sejak duduk di bangku sekolah menengah utama. Kala itu Epy mengikuti teater hingga melanjutkan pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.

Pada tahun 1996, Epy mengawali kariernya di dunia sinetron lewat 1 Kakak 7 Ponakan. Kemunculan awal di layar televisi mulai mengantarkan nama Epy Kusnandar pada berbagai peran pendukung di sejumlah sinetron serta film layar lebar.

Film Petualangan Sherina menjadi karya layar lebar pertama bagi Epy. Ia memerankan seorang ART keluarga Kertarajasa. Setelah itu, wajahnya semakin dikenal oleh penonton luas dan ia kerap mencoba berbagai genre film dari drama sampai komedi.

Walaupun hanya pemeran pendukung, Epy sukses memperoleh penghargaan Festival Film Indonesia tahun 2012 lewat kategori Pemeran Pendukung Pria FTV Terbaik untuk judul FTV Maaf, Lebaran Ini Kami Tidak Pulang dan tahun 2014 kembali memenangkan kategori yang sama untuk judul FTV Miskin Susah, Kaya Susah.

Nama Epy Kusnandar semakin terkenal ketika memerankan Muslihat atau yang sering disebut Kang Mus dalam sinetron berjudul Preman Pensiun yang tayang tahun 2015-2022. Sinetron tersebut mendapat tempat khusus di hati para penonton karena ceritanya realistis dan dekat kehidupan sehari-hari.

Kesuksesan Preman Pensiun bahkan meluas hingga adanya sekuel dan film layar lebar yang turut diperankan Epy.

Untuk urusan rumah tangga, Epy tercatat pernah menikah dua kali. Dari pernikahan pertamanya ia dikaruniai dua orang anak bernama Qodrat Pratama Putra dan Damar Rizal Marzuki. Epy menikah kedua kalinya dengan Karina Ranau dianugerahi satu orang anak bernama Quentin Stanislavski Kusnandar.

Pemain film Selepas Tahlil itu juga pernah jatuh sakit mulai dari gangguan syaraf mata, stroke hingga tumor otak. Bahkan saat Epy mengidap tumor otak, ia pernah diprediksi bertahan hidup selama empat bulan saja.

Namun demikian, takdir berkata lain. Epy berhasil melawan tumor yang menggerogoti otaknya. Epy dinyatakan sembuh dari tumor otak itu.

Setelah berhasil melawan tumor otak yang hampir merenggut nyawanya, Epy Kusnandar berpulang di usia 61 tahun. Jejak karyanya akan selamanya abadi dan terus hidup dalam ingatan keluarga, rekan artis, dan masyarakat yang menggemarinya.