Angga Dwimas Sasongko Comeback Jadi Sutradara Lewat Ratu Malaka, Tayang 2027

ERA.id - Angga Dwimas Sasongko kembali ke belakang layar lewat film aksi Ratu Malaka. Angga menggandeng Claresta Taufan hingga Dion Wiyoko untuk film aksi tersebut.

Selama presentasi khusus di JAFF Market 2025, Visinema Studios mengumumkan jajaran pemain Ratu Malaka yang akan disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko setelah dua tahun. Angga pun menjanjikan film Ratu Malaka akan berbeda dari film aksi lainnya.

"Kembali di belakang kamera untuk Ratu Malaka terasa seperti rumah. Ini adalah film paling ambisius dan penuh aksi yang pernah saya buat, dengan dunia yang hidup lewat kedalaman cerita dan intensitas aksinya. Di film ini, Kami sedang membangun sesuatu yang epik, segar, dan sangat seru untuk ditonton di layar lebar," kata Angga dalam pernyataan resmi yang diterima ERA, Kamis (4/12/2025).

Comeback Angga di bangku sutradara ini pun tidak main-main. Ia menggandeng sejumlah nama besar untuk proyek Ratu Malaka mulai dari Claresta Taufan, Jihane Almira, Lutesha, Dion Wiyoko, dan Faris Fadjar.

Bukan hanya itu saja, Angga yang juga menulis skenario bersama Irfan Ramli pun mengajak Wulan Guritno dan Marcella Zalianty, yang memegang peran khusus dalam struktur cerita.

Ratu Malaka mengikuti perjalanan tiga perempuan tangguh diperankan oleh Claresta Taufan, Wulan Guritno, dan Marcella Zalianty yang persaingan, dan pengaruhnya membentuk dunia kejahatan yang mereka huni.

Keputusan mereka menjadi motor ketegangan emosional dan momentum cerita, didukung oleh penampilan Dion Wiyoko, Ganindra Bimo, Lutesha, Faris Fadjar dan jajaran pemain lainnya.

"Masuk ke film aksi pertama saya adalah kejutan luar biasa. Workshop dan ceritanya benar-benar mendorong saya keluar dari zona nyaman, dan saya menemukan sisi baru dari diri sendiri. Ada keberanian dan adrenalin di film ini, dan saya tidak sabar menunggu penonton merasakannya," kata Claresta Taufan, pemeran Ratu Malaka.

Sementara itu, untuk urusan koreografi, Angga mengajak serta Chan Man-ching, koordinator stunt ternama yang dikenal melalui Rush Hour dan berbagai film blockbuster Jackie Chan.

Pengalaman dan presisinya menghadirkan aksi fisik yang dinamis, ketat, dan penuh karakter memberikan identitas tersendiri bagi gaya aksi film ini.

Ratu Malaka saat ini memasuki tahap produksi dan akan tayang di bioskop pada tahun 2027.