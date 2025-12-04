Sakit Hati Dibohongi, Wardatina Mawa Siap Cerai dari Insanul Fahmi

ERA.id - Wardatina Mawa mantap untuk berpisah dari suaminya, Insanul Fahmi setelah menikah siri dengan Inara Rusli. Mawa tidak memberi ampun maupun kesempatan untuk Insanul Fahmi.

Usai menjalani pemeriksaan panjang terkait laporan perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi, serta publik figur Inara Rusli, Wardatina Mawa mengungkap perasaan sakit hatinya.

Di tengah proses hukum, Mawa menegaskan dirinya sudah mantap bercerai. Meski suaminya sempat menghubunginya, ia menyebut keputusan itu sudah final dan kini memilih fokus pada laporan yang sedang berjalan.

"Kalau untuk itu (damai), mohon maaf saya sudah memutuskan untuk selesai," tegas Mawa saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Keputusan ini diambil setelah semua bukti perselingkuhan dikumpulkan dan diserahkan kepada penyidik. Mawa mengatakan rencana gugatan cerai akan dilakukan setelah proses hukum pidana atas laporannya berjalan dengan baik.

"Iya (gugat cerai), tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya," tegas Mawa.

Bukan hanya itu saja, Mawa juga merasa ditipu oleh suaminya sendiri dalam perkara pernikahan siri tanpa izin. Namun ia menekankan hanya ingin meminta keadilan atas tindakan Insan.

"Jujur saya juga merasa tertipu. Tapi ya gimana, itu bukan ranahnya saya, yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja," katanya.

Hingga saat ini, Mawa mengaku belum menerima sepatah kata pun permintaan maaf dari suaminya, Insan maupun dari Inara.

"Untuk saat ini, sampai sekarang, belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut Bapak IF," tuturnya.

Mawa hanya mengharapkan adanya itikad baik dari keduanya. Mawa menilai bukti perselingkuhan yang ia miliki sudah sangat jelas, dan perbuatan mereka telah merusak pernikahannya.

"Harapan saya adalah, dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena secara tidak langsung dia (Inara) sudah merusak pernikahan saya. Pernikahan kami," pungkasnya.

Wardatina Mawa sebelumnya melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan pada 22 November 2025.