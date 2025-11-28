Akhirnya Muncul Usai Kena Skandal Perselingkuhan, Inara Rusli: Cukuplah Allah Jadi Saksi Amalan Kita

ERA.id - Inara Rusli menyampaikan permohonan maaf usai membuat gaduh tentang pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.

Didampingi oleh kuasa hukumnya, Inara Rusli akhirnya muncul untuk pertama kali setelah kabar mengejutkan tentang pernikahan siri dengan suami orang. Inara meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

"Aku di sini mau nyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi," ujar Inara saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).

Pada kesempatan itu, Inara juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak, termasuk brand yang masih percaya kepadanya.

"Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya samaku, aku berterima kasih dan memohon doanya," ucapnya.

"Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita," sambungnya.

Inara Rusli memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi setelah merasa dibohongi. Insan mengaku sebagai bujangan saat mengajak Inara menikah.

Di sisi lain, Wardatina Mawa yang merupakan istri sah Insanul Fahmi melaporkan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan.