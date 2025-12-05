Demi Dalami Peran, Stefan William Dialog Pakai Bahasa Inggris hingga Nyaris Cat Rambut Jadi Ungu

ERA.id - Stefan William mendapat tantangan sekaligus pengalaman baru di film Timur. Stefan harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris demi mendalami karakternya.

Dalam film Timur, Stafan harus membangun chemistry yang kuat dengan Amara Angelica. Keduanya mengaku punya kebiasaan khusus sebelum syuting dimulai, terutama untuk menguatkan dialog berbahasa Inggris di depan kamera.

Dalam sesi press screening & press conference di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025), Stefan mengatakan bahwa film ini menjadi pengalaman berbeda karena dialog karakter yang ia perankan, Mark, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Hal itu membuat mereka harus lebih sering berlatih agar pengucapannya terasa natural.

"Karena karakter Mark dialognya full bahasa Inggris, kami sering ngobrol pakai Inggris dulu sebelum take," ujarnya.

Suami dari Ria Andrews itu juga menambahkan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan bukan cuma saat reading, tapi juga saat istirahat di lokasi syuting.

"Selain itu, kami memanfaatkan waktu reading dan jeda istirahat saat syuting untuk diskusi dan mengobrol lebih banyak. Tujuannya supaya saat pengambilan gambar, chemistry-nya sudah semakin mantap," ungkapnya.

Selain membangun chemistry, Stefan juga mengungkap momen lucu di balik layar. Ia sempat mengecat rambut menjadi ungu untuk kebutuhan peran.

"Tadinya mau cat ungu, enggak, enggak begitu,” ucapnya sambil tertawa.

Dengan kebiasaan ngobrol pakai bahasa Inggris dan sering diskusi, Stefan dan Amara berhasil membangun chemistry yang terasa natural selama syuting.

Film Timur dibintangi oleh Iko Uwais Jimmy Kobogau, Macho Hungan, Aufa Assagaf, Billy Bizael Tanasale yang akan segera tayang pada 18 Desember 2025 di bioskop seluruh Indonesia.