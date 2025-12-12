Adiba Khanza dan Egy Maulana Melahirkan Putri Pertama, Umi Pipik Jadi Nenek

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza. Adiba melahirkan buah hati pertamanya pada hari Jumat (12/12/2025).

Pemain sepak bola tersebut mengumumkan kabar kelahiran putri pertamanya, yang diberi nama Elara melalui akun Instagram @egymaulanavikri dan @adiba.knza. Ia membagikan potret bersama sang buah hati, serta foto keluarga bersama Umi Pipik dan Abidzar.

"Our world just got a lot brighter with you in it, Alhamdulillah ya Allah. Hi Our little princess, baby Elara (Dunia kami menjadi jauh lebih cerah dengan kehadiranmu di dalamnya, Alhamdulillah ya Allah Hai putri kecil kami, bayi Elara),” tulisnya.

Komentar media sosial mereka pun dibanjiri ucapan selamat dari warganet yang turut menantikan kelahiran buah hati mungil mereka. Salah satunya, ibunda Adiba, Umi Pipik juga ikut mengomentari unggahan tersebut menggunakan akun Instagram pribadinya @_ummi_pipik_.

“Allah jadikan qurata’ayun untuk orang tuanya, kebanggaan untuk nabi Muhammad, jd putri yg saliha, terimakasih kaka @adiba.knza sdh berjuang melahirkan dengan sabar love u … terima kasih anakku @egymaulanavikri sudah jd suami siaga memberikan semangat dom persalinan, Allah bersamai kalian selamanya dlm cinta dan ridhonya,” tulis Umi Pipik.

Egy dan Adiba resmi menikah pada 10 Desember 2023. Di usia pernikahannya yang menginjak dua tahun, kelahiran putri pertamanya menjadi hadiah terindah bagi mereka.