Larang Keras Adiba Khanza Minta Mahar Alat Salat ke Egy Maulana, Umi Pipik: Berat Tanggung Jawabnya

ERA.id - Umi Pipik kini membeberkan alasannya melarang putri sulungnya, Adiba Khanza Az-Zahra meminta mahar alat salat kepada Egy Maulana Vikri. Istri mendiang Ustaz Jeffry Al-Buchori (Uje) ini merasa berat tanggung jawabnya jika mahar berupa alat salat.

Melalui Instagram pribadinya, ibunda Abidzar Al-Ghifari ini membagikan momen pengajian serta siraman menjelang pernikahan Adiba. Prosesi yang dilakukan itu merupakan simbol dari doa.

Umi Pipik menceritakan prosesi siraman Adiba Khanza menggunakan air khusus. Adiba Khanza disiram menggunakan air berisi doa dari ulama dan ustadzah.

"Tanggal 9 Desember 2023 saya mengadakan pengajian & siraman dan air siraman itu dari kumpulan air-air doa para ustadzah-ustadzah dan para ulama, tujuan pengajian dan siraman ini untuk membawa doa dari semua tamu yang hadir," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @_ummi_pipik_.

Umi Pipik kisah dibalik mahar pernikahan Adiba Khanza. Ia menasehati perempuan berusia 23 tahun ini tidak meminta mahar berupa seperangkat alat salat. Menurutnya, seperangkat alat mahar menjadi mahar yang berat tanggungjawabnya.

"Karena yang dibutuhkan dari putri saya hanya doa, dan ketika kaka Adiba bertanya perihal mahar apakah ummi menentukan maka saya jawab 'Kak sebaik baik wanita shaliha adalah yang meringankan dalam maharnya," katanya.

"'Dan memudahkan dalam urusan pernikahanya tidak memberatkan dan baik akhlaknya. Asal mahar itu jangan seperangkat alat sholat ya karena berat tanggung jawabnya jika tidak dikerjakan," lanjutnya.

Saat prosesi pengajian dan siraman, Adiba Khanza juga meminta maaf dan memohon restu dari Umi Pipik agar pernikahannya berjalan lancar.

"Dan siang itu kaka Adiba meminta maaf dan meminta ridho agar esok pernikahanya berjalan penuh khidmat dan lancar, dan ummi pun meminta maaf seandainya dalam 23 tahun belum menjadi ibu yang sempurna," ungkapnya.

"Ummi meridhoi agar Allah dan semestapun meridoi. Bismillah," tutupnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka terharu usai menonton video dan pesan yang disampaikan Umi Pipik untuk Adiba Khanza.

"Dari awal nonton aku selalu nangis, terharu banget dan ikut bahagia. Ummi ibuu hebat and strong women, always happy umi and family... Ilove youuu ummi!," komentar akun @wina******

"Dari kemarin-kemarin slalu nangis liat video pernikahannya adiba, bahagia dunia akhirat adiba dan suami, sehat-sehat @_ummi_pipik_ dan keluarga," tulis akun @rina****

"MasyaAllah ummi, aku sampai ngeluarin air mata pas liat videonya terharu banget, semoga Allah SWT senantiasa melindungi & menjaga pernikahan Ka Adiba & Egy." kata akun @adibaza*****_

Diketahui, Adiba Khanza akhirnya resmi menikah dengan Egy Maulana Vikri di gedung serbaguna di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Ahad, 10 Desember 2023. Abidzar menikahkan kakaknya yang didampingi penghulu dan dua saksi nikah, salah satunya adik mendiang Uje, Fajar Sidik.

Egy menikahi Adiba dengan mas kawin atau mahar 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas. Tak hanya itu, Egy juga memberi uang sebesar 1.210 euro atau Rp 20 juta kepada Adiba Khanza.