Cerita Saskia Chadwick Belajar Bahasa Korea Demi Peran di Dowa Juseyo

ERA.id - Saskia Chadwick mengungkap tantangan terbesar dalam membintangi film berlatar Indonesia-Korea Selatan, Dowa Juseyo (Tolong Saya). Saskia harus belajar bahasa Korea secara singkat demi peran yang dimainkan.

Penggunaan Bahasa Korea itu dilakukan Saskia lantaran ia harus berdialog dengan Bahasa tersebut. Saskia menuturkan ia mempelajari Bahasa Korea hamper satu bulan.

"Dua minggu lebih (belajar bahasa Korea) deh kayaknya, hampir sebulan lah. Hampir sebulan. Jadi selama proses reading itu aku juga berganti-gantian sambil belajar bahasa Korea. Emm belajar yang basic-basic," ujar Saskia saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Meski sempat kesulitan saat menggunakan Bahasa Korea, Saskia merasa terbantu dengan kehadiran Kim Geba yang juga bermain di film ini. Kehadiran Geba dinilai sangat membantu Saskia dalam berdialog ketika berakting.

"Aku bersyukur banget sangat amat dibantu sama Kak Geba. Kak Geba benar-benar ngebantu banget apalagi pas on set juga, kadang kan kalau misalnya kita belajar bahasa baru kan kadang suka lupa," tuturnya.

Dowa Juseyo (Tolong Saya) menceritakan kisah mahasiswa Indonesia di Korea yang terjebak dalam tragedi supernatural yang berkaitan dengan isu perundungan dan kekerasan seksual. Film ini dibintangi oleh Saskia Chadwick, Cinta Brian, dan Bung Korea (Kim Geba).

Film ini mengangkat kisah nyata dengan perpaduan budaya dan urban legend Indonesia-Korea, diproduksi oleh Heart Pictures dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 29 Januari 2026.