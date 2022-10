Sangat Kehilangan Chadwick Boseman Meninggal, Sutradara Ryan Coogler Terlintas Ingin Pensiun dari Film

ERA.id - Setelah aktor Chadwick Boseman meninggal dunia di tahun 2020, saat itu sutradara Ryan Coogler sempat berpikir untuk pensiun.

Aktor Chadwick Boseman memang akrab dengan Ryan Coogler. Dalam film Black Panther disutradarai oleh Ryan Coogler, di sana Chadwick Boseman jadi karakter utama. Chadwick berperan menjadi T'Challa.

Dikabarkan Chadwick Boseman meninggal karena kanker usus. Mendengar kabar tersebut, Ryan Coogler sangat amat sedih. Dia bukan hanya kehilangan aktor utamanya, dia juga kehilangan seorang teman.

"Saya berada di posisi di mana saya seperti, 'Saya akan pergi meninggalkan bisnis ini (industri perfilman)’," ucap Ryan Coogler, dikutip dari EW, Kamis (6/10/2022).

