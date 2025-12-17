Cerita Cinta Brian Alami Culture Shock Syuting di Korea Selatan, Harus Disiplin Waktu

ERA.id - Cinta Brian mengaku sempat mengalami culture shock saat syuting di Korea Selatan. Cinta mengaku kagum dengan system kerja di Korea Selatan.

Proses syuting di Korea Selatan ini dilakukan Cinta Brian untuk film terbarunya, Dowa Juseyo (Tolong Aku). Cinta mengungkap ada perbedaan jam kerja yang dialami oleh para pemain.

"Culture shock yang paling buat aku kaget itu sebenarnya ya time. Kedisiplinan waktu di sana," ujar Cinta saat ditemui di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Kekasih Gisella Anastasia ini menjelaskan bahwa perbedaan waktu syuting film horor di Indonesia dan Korea Selatan sangat berbeda. Di Indonesia, kata Cinta, syuting horor dilakukan malam hari.

"Tapi kalau di sana (Korea Selatan), itu benar-benar walaupun kita mulainya sore tapi di-cut-nya tuh enggak boleh terlalu malam karena mereka juga butuh istirahat dan jemputan juga, kita bisa ditinggal gitu," jelasnya.

Mengingat perbedaan tersebut, Cinta dan jajaran pemain lainnya pun menjadi lebih disiplin dan menghargai waktu. Ia pun sepakat selama syuting tidak boleh mengulur waktu dan harus fokus.

"Jadi syuting ya harus lebih sigap dan juga tepat, enggak boleh... ya aku harus fokus langsung on script. Jadi enggak bisa bercanda-canda kayak di Indonesia karena di sana tuh lebih cepat pengambilan gambarnya, harus lebih tepat, jadi enggak bisa ngasal," tegasnya.

Lebih lanjut, Cinta Brian juga terkejut dengan suasana malam di Korea Selatan yang masih ramai dengan penjual makanan di pinggir jalan. Ia pun sempat berwisata kuliner malam hari bersama pemain lainnya, termasuk Kim Geba.

Film Dowa Juseyo (Tolong Aku) dijadwalkan tayang pada 29 Januari 2026.