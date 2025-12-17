Siap Tutup Buku di 2025, Refleksi Diri Cinta Brian Lebih Ingin Dekat Tuhan

ERA.id - Memasuki penghujung tahun 2025, aktor Cinta Brian merefleksikan perjalanannya sebagai momen yang penuh tantangan sekaligus pengalaman baru. Menatap tahun 2026, ia membawa sebuah pelajaran hidup yang mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja keras dan kesehatan mental.

Sebagai anak sulung, Cinta mengaku selama ini sering memaksakan diri untuk tampil kuat dan menyelesaikan segala beban sendirian. Namun, ia menyadari bahwa sikap tersebut justru membuatnya merasa lelah dan tidak baik bagi dirinya sendiri.

"Pembelajaran yang paling bermakna itu sebenarnya aku tuh selalu menggunakan kekuatanku sendiri. Sebagai laki-laki, sebagai Kakak paling besar, pengennya semua bisa aku lewatin. Jadi, kadang-kadang kita lelah, kita lose guard. Nah, itu bahaya. Jadi, ketika kita lose guard, kita suka bodo amat sama orang-orang lain. Padahal harusnya kita berserah sama Tuhan," ujar Cinta Brian saat ditemui di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Berbekal dari pengalaman itu, kekasih Gisella Anastasia ini pun memantapkan resolusi yang lebih baik demi menyambut tahun 2026. Ia pun ingin melepaskan ambisi yang terlalu berlebihan terhadap masa depan dan memilih untuk lebih fokus pada apa yang sedang dikerjakannya saat ini.

"Resolusi tahun depan pastinya tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, lebih mengandalkan Tuhan, dan juga lebih melihat system support yang selalu ada di sekitar aku yang terkadang aku lupa lihat ketika aku lagi lelah," tuturnya.

Lebih lanjut, Cinta Brian berharap tahun depan bisa lebih produktif dibandingkan tahun ini.

"Benar-benar tahun yang seru, tantangan baru, banyak pengalaman baru juga. Dan berharap tahun depan bisa lebih produktif lagi, banyak karya yang bisa dikeluarin," pungkasnya.