Profile Tinandrose, Istri Fiki Naki yang Ternyata Penulis Terkenal

ERA.id - Nama Tinandrose menjadi sorotan publik setelah dirinya dinikahi oleh Fiki Naki pada Senin, 24 November 2025. Kabar tersebut menjadi kejutan besar bagi warganet, terutama karena sosok Tinandrose yang selama ini dikenal sangat tertutup dan jarang menampilkan kehidupan pribadinya. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan bercadar yang kini resmi menjadi istri Fiki Naki?

Pemilik nama asli Tina Agustin itu sendiri sebenarnya sudah cukup dikenal di kalangan pembaca muda sebagai penulis yang lahir dari ruang digital. Kepopulerannya meluas berkat karyanya berjudul Untuk Nama yang Tak Berani Kusebut dalam Doa, sebuah buku yang menggambarkan perasaan cinta yang tidak tersampaikan melalui bahasa sederhana namun sangat emosional.

Gaya penulisannya yang puitis dan jujur membuat pembaca merasa seolah sedang membaca suara hati mereka sendiri. Selain buku cetak, kutipan-kutipan pendeknya yang sering viral di media sosial membuat namanya semakin relevan, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dengan literasi digital.

Meski kini menjadi sorotan karena pernikahannya, informasi pribadi tentang Tinandrose tetap minim. Data yang tersedia hanya menyebut bahwa ia diperkirakan berusia 20–30 tahun dan dikenal sebagai penulis yang fokus pada tema cinta, pergulatan batin, dan refleksi diri.

Namun ia cukup aktif di media sosial melalui akun Instagram @tinandrose dan @tinandbooks serta TikTok @temporarery.

Selain menulis buku, Tinandrose juga aktif berkarya melalui berbagai platform digital, termasuk podcast yang ia buat sendiri (herseasonpodcast).

Dalam podcast tersebut, ia membahas tema refleksi, perjalanan batin, serta pelajaran hidup yang ia bagikan dengan cara yang tenang dan mudah diterima. Beberapa episodenya membahas hal-hal seperti proses memahami diri, menyembuhkan luka lama, hingga menemukan kedamaian dalam kesibukan sehari-hari.

Kehadiran podcast ini membuat pembaca semakin mengenal sisi lain dari Tinandrose sebagai penulis yang tidak hanya merangkai kata, tetapi juga membangun ruang untuk berbagi dan menemani pendengarnya melalui suara.

Dengan perhatian publik yang terus mengarah kepadanya, Tinandrose kini resmi melangsungkan pernikahannya bersama Fiki Naki hari ini, Senin 24 November 2025. Momen tersebut menjadi langkah baru dalam perjalanan hidupnya yang selama ini lebih dikenal lewat karya dan kata-kata puitisnya.