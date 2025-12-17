Kronologi Ari Lasso Kirim Pesan ke Ade Tya, Awalnya Ponsel Rusak Berujung Polemik

ERA.id - Kuasa hukum Ari Lasso, Hendarsam Marantoko, menjelaskan kronologi awal percakapan antara kliennya, dengan seorang perempuan berinisial AT yang belakangan menjadi perbincangan publik.

Ia menegaskan, komunikasi tersebut bermula dari kesalahpahaman dan tidak mengandung unsur godaan maupun niat tertentu. Menurut Hendarsam, Ari Lasso menghubungi AT setelah ponselnya mengalami instal ulang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah data dan kontak hilang, sehingga ia tidak mengetahui identitas nomor yang masuk ke perangkatnya.

"Mas Ari mengirim pesan pertama hanya untuk memastikan identitas. Sederhananya bertanya, ‘ini siapa’, karena memang tidak tahu nomor tersebut," ujar Hendarsam, di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Ia menambahkan, sebagai publik figur yang dikenal ramah, Ari Lasso terbiasa berkomunikasi secara terbuka dengan banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, percakapan yang terjadi disebut berlangsung wajar tanpa maksud tertentu.

"Pesan itu tidak bisa dimaknai sebagai flirting atau rayuan. Tidak ada niat menggoda sama sekali," tegasnya.

Hendarsam menduga, isi percakapan tersebut kemudian disalahartikan oleh pihak perempuan, dalam hal ini Dearly Joshua. Kesalahpahaman itu dinilai berkembang hingga memicu reaksi lanjutan di media sosial dan pernyataan bahwa persoalan tersebut telah dibawa ke jalur hukum.

"Pemicu klien kami akhirnya menunjuk kuasa hukum adalah karena sudah ada pernyataan bahwa perkara ini ditempuh melalui jalur hukum," jelas Hendarsam.

Lebih lanjut, ia menyebut, langkah pendampingan hukum dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan upaya menjaga agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Diketahui sebelumnya polemik antara Ari Lasso, Dearly Joshua dan Ade Tya ini muncul dalam sebuah komentar di unggahan media sosial. Saat itu, Ade Tya mengaku diancam oleh Dearly yang diduga terbakar api cemburu.