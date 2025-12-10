Deretan Kontroversi Ari Lasso, Dari Polemik Royalti hingga Dugaan Selingkuh

ERA.id - Ari Lasso, salah satu musisi legendaris Indonesia menjadi sorotan publik setelah sejumlah kontroversinya yang ramai menjadi perbincangan. Berbagai kontroversi yang menyeret namanya mulai dari polemik royalti musik hingga hubungan asmaranya bersama sang kekasih, Dearly Joshua, yang ramai di media sosial.

Berikut ini deretan kontroversi yang sempat menyeret Ari Lasso

1. Polemik royalti musik

Kontroversi pertama yang menjadi perhatian publik terkait dengan pembayaran royalti oleh Lembaga Manajemen Musik (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI). Melalui unggahan di media sosialnya @ari_lasso pada (11/8/2025), Ari menyampaikan kekecewaannya lantaran ia hanya menerima royalti sebesar Rp765.594 sementara laporan yang diterimanya tercantum rekening atas nama orang lain.

Lalu, ia kembali mengunggah kabar terbaru terkait royalti tersebut pada (18/8/2025) ia menyampaikan laporan yang ditanggapi WAMI melalui email dengan jumlah nominal yang lebih kecil, yaitu Rp497.299.

Setelah ramai menjadi perbincangan publik, Pihak WAMI kemudian merespons dan mengakui adanya miskomunikasi serta kekeliruan dalam pengiriman laporan melalui email.

President Director WAMI, Adi Adrian, menegaskan bahwa nominal yang tersebar bukan nilai royalti yang diterima musisi tersebut.

"Terjadi miskomunikasi di postingan yang bersambutan yang kemudian memunculkan persepsi keliru di media sosial dan publik. Nilai royalti yang diterima AL puluhan juta rupiah, itu sudah kita transfer," jelas Adi dalam informasi yang diterima ERA.

2. Bersikap kasar kepada sang kekasih

Ari Lasso (Instagram/ari_lasso)

Ari Lasso diketahui sempat menjalin hubungan dengan Dearly Desiana Joshua atau yang akrab disapa Dearly Joshua. Dalam video yang diunggah Dearly, terlihat keduanya sedang menghabiskan waktu bersama hingga terdengar bentakan dari Ari Lasso. Kejadian itu terjadi ketika Ari diminta untuk menghabiskan minumannya oleh Dearly, namun ia justru menjawab dengan nada bentakan.

"Sek ta (sebentar). Banyak omong," ucap Ari Lasso.

Tak cukup sampai disitu, Ari juga dinilai kasar saat Dearly mencoba ikut bernyanyi mengikuti lantunan musik.

"Kamu tuh enggak ngerti musik," kata Ari.

Video tersebut menuai kecaman publik yang ramai menilai Ari Lasso kasar terhadap sang kekasih. Hingga akhirnya ia menyampaikan permintaan maaf kepada Dearly melalui unggahan di Instagram-nya.

3. Putus dengan kekasih

Belakangan ini ramai menjadi perbincangan terkait kabar kandasnya hubungan Ari Lasso dengan Dearly. Kabar tersebut ditegaskan oleh Dearly melalui unggahannya pada (8/12/2025).

"Buat yang tanya apa aku akan kembali sama Ari Lasso? Jawabannya adalah tidak. Kami sudah putus. No turning back. (Tak ada kata balikan),” ujar Dearly dikutip dari media sosialnya @dearlydjoshua yang kini sudah dihapus.

Hal ini diperkuat setelah Dearly mengunggah video makan malam perayaan ulang tahunnya seorang diri disebuah restoran Italia di Korea Selatan.

"Late post video Dinner ulang tahun,” tulisnya dalam unggahannya.

4. Adanya isu perselingkuhan

Di tengah kabar kandasnya hubungan Ari Lasso dengan Dearly, muncul seorang wanita bernama Ade Tya yang meninggalkan komentar di akun Instagram Dearly @dearlydjoshua. Ade Tya mengaku dianjam oleh Dearly setelah meladeni Ari Lasso yang mengajaknya bertemu.

"Kaka yang ancam saya tadi? Yang mau cari saya tadi? Saya datang tanpa dicari. Ada masalah apa sama saya?” tulis @adetya_26.

Kehadiran Ade Tya ini diduga orang ketiga yang menjadi penyebab kandasnya hubungan Ari Lasso dengan Dearly. Hal ini diperkuat dengan adanya saling balas komentar antara Ade Tya dengan Dearly.

"Kamu ngapain mgeladenin ari lasso?? mau janji2an ketemu, ari Lasso sudah mengaku semua ini ke saya,” ujar Dearly membalas komentar Ade Tya.

Selebgram itu pun tidak tinggal diam dan menjawabnya lagi.

"Salah sy dimana? Dan pantas kaka ancam saya? Kaka tau apa resiko yang akan kaka terima?” kata Ade Tya.

“Saya ancam apa? Resiko apa? Silahkan kamu yang ngeladenin dia ya, di ajak ketemu mau. Kamu tau? Ari Lasso saat wa kamu itu lagi di rumah saya lagi bicara sama ibu saya. Coba dong neng, kalo di ajak2 ketemuan sama cwo, di flirt di wa di cari tau dulu ini laki2 ada pasangannya gak,” ungkap Dearly.

Sementara itu, Ari Lasso justru membuat unggahan bahwa dirinya akan vakum dari media sosial untuk sementara waktu.

“Nothing to worried….. ill be back .. soon (Tidak perlu khawatir….. aku akan kembali .. segera,” tulisnya dalam akun @ari_lasso.

Meski tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Ari, perdebatan antara Dearly dan Ade Tya membuat publik menduga bahwa isu perselingkuhan inilah yang menjadi pemicu keretakan hubungan Ari dan Dearly.