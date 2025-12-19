Ade Tya Bongkar Isi Pesan Ari Lasso, Sebut Dihubungi Lebih Dulu

ERA.id - Ade Tya akhirnya angkat bicara terkait komunikasi awalnya dengan Ari Lasso yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Ia menjelaskan langsung kronologi percakapan tersebut saat Press conference di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Menanggapi pernyataan pihak Ari Lasso yang menyebut isi percakapan tersebut bukan bersifat menggoda atau flirting, Ade Tya mengaku menilai komunikasi itu berada di wilayah yang abu-abu dan terbuka untuk ditafsirkan.

"Dibilang flirting juga bukan, dibilang enggak juga iya. Tapi secara detail saya enggak bisa ceritakan isinya seperti apa. Biar teman-teman yang menilai sendiri,” ujar Ade Tya.

Ia mengungkapkan, dalam percakapan tersebut sempat ada pertanyaan mengenai status pernikahan. Ade Tya pun menjawab bahwa dirinya sudah bercerai. Ari Lasso disebut merespons dengan menyampaikan hal serupa.

"Di chat itu ada pertanyaan ‘Ade sudah menikah?’. Saya jawab sudah, tapi sudah divorce. Terus dibalas, ‘Oh sama, saya juga’. Habis itu saja," jelasnya.

Ade Tya juga menjelaskan bahwa dirinya sudah lama mengenal Ari Lasso. Keduanya pernah tinggal di kota yang sama, yakni Surabaya, sehingga saling mengenal sejak lama meski baru kembali berkomunikasi belakangan ini.

"Kenalnya sudah lama, dulu sama-sama di Surabaya," katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa komunikasi intens baru terjadi baru-baru ini. Percakapan tersebut bermula dari sapaan singkat setelah kontak di ponselnya hilang.

"Awalnya cuma say hi. Dia chat 'Halo ini Ade Tya?'. Dia bilang katanya handphone aku baru aku back up jadi kontak-kontak baru balik lagi," ungkapnya.

Ade Tya memastikan bahwa pihak yang pertama kali menghubungi adalah Ari Lasso, bukan dirinya. Percakapan tersebut terjadi pada 5 Desember lalu.

"Itu tanggal 5 Desember. Yang nge-chat duluan memang dari AL," tegasnya.

Terkait komunikasi saat ini, Ade Tya menyebut sudah tidak ada lagi percakapan antara dirinya dan Ari Lasso.

"Sekarang sudah enggak ada komunikasi," tutupnya.

Sebelumnya, polemik ini berawal dari interaksi di media sosial yang menyeret nama Ade Tya. Dalam situasi tersebut, Ade Tya mengaku merasa mendapat tekanan setelah muncul reaksi yang diduga dipicu rasa cemburu, hingga persoalan ini berkembang dan menjadi sorotan publik.